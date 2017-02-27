Додано: Сер 04 лис, 2020 17:30

Миха,кстати, дает на ютубе те же цифры,что и я слышал от бизнесменов - минус 25% октябрь к октябрю по валу.За какой хрен доллар покупать,пахари ЧР уже давно жалуются на смешные запросы местных бизнесменов и бизнесвумен.Не все хорошо в датском королевстве.Может гривна и укрепляется - как на одном из факторов, на более благосклонном Байдене, как фин.кошельке, но вот "Си Пи" вот как то так считает:S&P Global Ratings віднесло банківський сектор України до групи 10 за рівнем галузевих і країнових ризиків (BICRA).Крім України в групу 10 за класифікацією BICRA входять Республіка Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія.S&P відзначили дуже низьку якість активів, особливо в державних банках; низькі показники добробуту населення в міжнародному контексті, а також низький рівень корпоративного управління та прозорості внаслідок значної частки «тіньової» економіки та широкого поширення корупції.Во как получается:1.Риски высокие2.Кредиты раскручивают низкие3.Проценты по депо - издевательские ,учитывая стартанувшую после 2-летней спячки инфляцию и страновые внешние и внутренние "волчьи ямы".Давно уже не играю в проценты,меня такие компенсационные прибыли не интересуют, больше заморочек.Хотя было время, 13% в ПИБе по евро 2-месячный вклад был,играл в нем,сумма там просто офигительная получилась - более 2 тыс.евро за эти два месяца, еще и кожанный ежегодник, с ручкой и картой мира в презент тогда каждому вкладчику дали ,потом этот вклад в актив конвертнул,кажется по 1-40 евро сливалось тогда,эх веселое было время, прибыльное, деньги под ногами валялись.А ЗВР, да оно вроде как высокое сравнительно,хотя помню времена когда не 25,а 38 было, но ,однако, этот уровень и более менее благополучие и отсутствие форс-мажора в экономике (ну, кроме ковида) все равно вернуло гривну из низких долин в высокие горы за пол-годика.Сколько там евро до ковида было ? Кажется 26-50, сейчас 33-25.Пол-года всего прошло.Теория медленной девальвации пока подтверждается, что дальше будет,будем наблюдать.Много лебеденков черных в засаде затаилось, а верхушка в виде светочей типа Гетьманцева иногда их еще и прикармливает.