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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6713671467156716

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 178
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
39%
70
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:19

  vitaliian написав:Миха предрекает большую экономическую катастрофу
https://youtu.be/8HLN9DaAuhY?t=2636

мы вам верим ! мы верим в "ваш" ЗВР
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Миха,кстати, дает на ютубе те же цифры,что и я слышал от бизнесменов - минус 25% октябрь к октябрю по валу.
За какой хрен доллар покупать,пахари ЧР уже давно жалуются на смешные запросы местных бизнесменов и бизнесвумен.
Не все хорошо в датском королевстве.

Может гривна и укрепляется - как на одном из факторов, на более благосклонном Байдене, как фин.кошельке, но вот "Си Пи" вот как то так считает:

https://news.finance.ua/ua/news/-/48150 ... -ryzyku-sp

S&P Global Ratings віднесло банківський сектор України до групи 10 за рівнем галузевих і країнових ризиків (BICRA).

Крім України в групу 10 за класифікацією BICRA входять Республіка Білорусь, Туніс, Шрі-Ланка і Нігерія. :( :shock:
S&P відзначили дуже низьку якість активів, особливо в державних банках; низькі показники добробуту населення в міжнародному контексті, а також низький рівень корпоративного управління та прозорості внаслідок значної частки «тіньової» економіки та широкого поширення корупції.

Во как получается:

1.Риски высокие
2.Кредиты раскручивают низкие
3.Проценты по депо - издевательские ,учитывая стартанувшую после 2-летней спячки инфляцию и страновые внешние и внутренние "волчьи ямы".

Давно уже не играю в проценты,меня такие компенсационные прибыли не интересуют, больше заморочек.
Хотя было время, 13% в ПИБе по евро 2-месячный вклад был,играл в нем,сумма там просто офигительная получилась - более 2 тыс.евро за эти два месяца, еще и кожанный ежегодник, с ручкой и картой мира в презент тогда каждому вкладчику дали ,потом этот вклад в актив конвертнул,кажется по 1-40 евро сливалось тогда,эх веселое было время, прибыльное, деньги под ногами валялись.

А ЗВР, да оно вроде как высокое сравнительно,хотя помню времена когда не 25,а 38 было, но ,однако, этот уровень и более менее благополучие и отсутствие форс-мажора в экономике (ну, кроме ковида) все равно вернуло гривну из низких долин в высокие горы за пол-годика.
Сколько там евро до ковида было ? Кажется 26-50, сейчас 33-25.Пол-года всего прошло.
Теория медленной девальвации пока подтверждается, что дальше будет,будем наблюдать.

Много лебеденков черных в засаде затаилось, а верхушка в виде светочей типа Гетьманцева иногда их еще и прикармливает.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 04 лис, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:39

  yama написав:
  vitaliian написав:Миха предрекает большую экономическую катастрофу
https://youtu.be/8HLN9DaAuhY?t=2636

мы вам верим ! мы верим в "ваш" ЗВР

От имени звр постараюсь не обмануть ваше доверие
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 17:50

  balance написав:Пумб онлайн продає долари по 28.45


а вот это уже слишком подозрительно, почему рыжий гудок продает так дешево... :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:16

Хтось бачив (чи чув про) підроблені "сотні" нового зразка? Можливо, для звітності зробили купюри "підробленими".
Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в місті Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

https://dbr.gov.ua/news/zbut-50-000-falshivikh-dolariv-dbr-zatrimalo-dvokh-osib-video
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Будет еще 27,45. Подождите немного.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:25

  centurionus написав:Хтось бачив (чи чув про) підроблені "сотні" нового зразка? Можливо, для звітності зробили купюри "підробленими".
Так, до правоохоронних органів надійшла інформація про те, що в місті Києві діє злочинна група, яка поставляє та збуває підроблені грошові знаки, зокрема стодоларові банкноти нового та старого зразків.

https://dbr.gov.ua/news/zbut-50-000-falshivikh-dolariv-dbr-zatrimalo-dvokh-osib-video
Шершавый ворот сюртука, а на зеленых сотнях цифру 100 в правом нижнем углу, которая под углом наклона меняет цвет только на фиолетовый, нереально подделать! Да и структура бумаги тоже.
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fin
Не будет.
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