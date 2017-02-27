RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6715671667176718>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 178
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
39%
70
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:51

  SILVER_UA написав:
  Alex2007 написав:чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
:mrgreen:
проблема твоя в том, что ты не замечаешь конячку, которая за неполный год не спеша +4,5 гривны привезла

Так же, как та же конячка перед этим увезла -4 гривны за неполный 2019 год :wink:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Starikan
2
 
Повідомлень: 17723
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2007 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:55

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Captain Obvious написав:Что-то какая-то ракета-тормоз.

Не будем вспоминать что кто-то обещал ракету в противоположную сторону.

А кто обещал? Походу тот оказался прав)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
Повідомлень: 4542
З нами з: 13.06.15
Подякував: 195 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 18:56

Два решающих - Невада и Мичиган на последних секундах берет "слабый доллар-дорогая нефть",хотя весь день в последнем - было наоборот (!), причем разрыв увеличивается, назревает сенсация.
Окончательно все будет ясно в конце матча-т.е. сегодня.
Походу, там также будет свой "КСУ" "слабый доллар" на моменте уверенно побеждает,но разрыв будет мизерным.

П.С.: Да, таки смена рулевого больше вероятна....
Мичиган уже огромный разрыв.
Только какое-то невероятное чудо в Неваде может поменять расклад, там плюс 1% за смену,но подсчет возобновится завтра в 20 вечера по нашему времени.
Новые реалии и по валюте, и по акциям, и по сырью...[/quote]

В Мичигане, если я правильно смотрю, разрыв порядка 20К(0.3%) и около 6% (360К) в розыгрыше. Вроде, сегодня должны досчитать.
В Неваде - завтра в 18-00 по Киеву - апдейт.
Джо, при этих раскладах, берет 270 или 271. И только тут начинается самое интересное. Сценарий №5 похоже:
https://www.forbes.ru/finansy-i-investi ... losovaniya

Я бы сказал не "КСУ", а ВСУ (в смысле Суд, образца Майдан-2004).

Кстати, на этом Форуме время не перевели на зимнее.
Хотелось бы в ЕЕТ, а не в мск остаться.
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 04 лис, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
 
Повідомлень: 182
З нами з: 14.11.12
Подякував: 79 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:03

  centurionus написав:
  fin написав:Шершавый ворот сюртука, а на зеленых сотнях цифру 100 в правом нижнем углу, которая под углом наклона меняет цвет только на фиолетовый, нереально подделать! Да и структура бумаги тоже

Трохи не так...
Об'ємний друк - імітується.
Оптично-змінний напис "100" теж імітується (правда, колір ближче до темно-зеленого, ніж до темно-фіолетового).
Я ж и говорю, именно фиолетовый!! Никакие другие оттенки. Это элементарно проверяется. Просто обычный обыватель таких нюансов не знает.
fin
 
Повідомлень: 332
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  SILVER_UA написав:Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 18:10
выборы Трампа за 4,75 брать ?


в основное или по пенальти? :mrgreen:
на проход коф - хороший)) в основное я бы не брал.
matroSkin
 
Повідомлень: 182
З нами з: 14.11.12
Подякував: 79 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  matroSkin написав:Кстати, на этом Форуме время не перевели на зимнее.
Переводится вручную
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 06.08.19
Подякував: 482 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:24

  Starikan написав:
  SILVER_UA написав:
  Alex2007 написав:чето ваши двигатели ракетные опять паламались.
сделайте уже нормальное техоблслуживание.
:mrgreen:
проблема твоя в том, что ты не замечаешь конячку, которая за неполный год не спеша +4,5 гривны привезла

Так же, как та же конячка перед этим увезла -4 гривны за неполный 2019 год :wink:

нет, то был червячок
SILVER_UA
 
Повідомлень: 762
З нами з: 21.07.10
Подякував: 138 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:28

  matroSkin написав:
  SILVER_UA написав:Добавлено: Ср 04 ноя, 2020 18:10
выборы Трампа за 4,75 брать ?


в основное или по пенальти? :mrgreen:
на проход коф - хороший)) в основное я бы не брал.

с учетом дополнительного конечно же, кстати сейчас уже 5
SILVER_UA
 
Повідомлень: 762
З нами з: 21.07.10
Подякував: 138 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  balance написав:Пумб онлайн продає долари по 28.45
разве у них есть онлайн обменка?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4923
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 19:44

  vitaliian написав:
  balance написав:Пумб онлайн продає долари по 28.45
разве у них есть онлайн обменка?

Да, только он реализован не в виде прямых переводов между картами, а как отдельная опция в приложении.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1918
З нами з: 06.08.19
Подякував: 482 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6715671667176718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2021, 2022, 2023
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20220 2590457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 19:25
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7273 1670691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 13:37
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129444
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.