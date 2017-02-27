Alex2007 написав:чето ваши двигатели ракетные опять паламались. сделайте уже нормальное техоблслуживание.
проблема твоя в том, что ты не замечаешь конячку, которая за неполный год не спеша +4,5 гривны привезла
Так же, как та же конячка перед этим увезла -4 гривны за неполный 2019 год
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Не будем вспоминать что кто-то обещал ракету в противоположную сторону.
А кто обещал? Походу тот оказался прав)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Два решающих - Невада и Мичиган на последних секундах берет "слабый доллар-дорогая нефть",хотя весь день в последнем - было наоборот (!), причем разрыв увеличивается, назревает сенсация. Окончательно все будет ясно в конце матча-т.е. сегодня. Походу, там также будет свой "КСУ" "слабый доллар" на моменте уверенно побеждает,но разрыв будет мизерным.
П.С.: Да, таки смена рулевого больше вероятна.... Мичиган уже огромный разрыв. Только какое-то невероятное чудо в Неваде может поменять расклад, там плюс 1% за смену,но подсчет возобновится завтра в 20 вечера по нашему времени. Новые реалии и по валюте, и по акциям, и по сырью...[/quote]
В Мичигане, если я правильно смотрю, разрыв порядка 20К(0.3%) и около 6% (360К) в розыгрыше. Вроде, сегодня должны досчитать. В Неваде - завтра в 18-00 по Киеву - апдейт. Джо, при этих раскладах, берет 270 или 271. И только тут начинается самое интересное. Сценарий №5 похоже: https://www.forbes.ru/finansy-i-investi ... losovaniya
Я бы сказал не "КСУ", а ВСУ (в смысле Суд, образца Майдан-2004).
Кстати, на этом Форуме время не перевели на зимнее. Хотелось бы в ЕЕТ, а не в мск остаться.
Востаннє редагувалось matroSkin в Сер 04 лис, 2020 19:50, всього редагувалось 1 раз.