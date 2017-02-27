Додано: Сер 04 лис, 2020 18:56

Два решающих - Невада и Мичиган на последних секундах берет "слабый доллар-дорогая нефть",хотя весь день в последнем - было наоборот (!), причем разрыв увеличивается, назревает сенсация.Окончательно все будет ясно в конце матча-т.е. сегодня.Походу, там также будет свой "КСУ" "слабый доллар" на моменте уверенно побеждает,но разрыв будет мизерным.П.С.: Да, таки смена рулевого больше вероятна....Мичиган уже огромный разрыв.Только какое-то невероятное чудо в Неваде может поменять расклад, там плюс 1% за смену,но подсчет возобновится завтра в 20 вечера по нашему времени.Новые реалии и по валюте, и по акциям, и по сырью...[/quote]В Мичигане, если я правильно смотрю, разрыв порядка 20К(0.3%) и около 6% (360К) в розыгрыше. Вроде, сегодня должны досчитать.В Неваде - завтра в 18-00 по Киеву - апдейт.Джо, при этих раскладах, берет 270 или 271. И только тут начинается самое интересное. Сценарий №5 похоже:Я бы сказал не "КСУ", а ВСУ (в смысле Суд, образца Майдан-2004).Кстати, на этом Форуме время не перевели на зимнее.Хотелось бы в ЕЕТ, а не в мск остаться.