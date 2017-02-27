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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6715671667176718

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 178
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
39%
70
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:35

  juristkostya написав:
  Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.


Это что, третейский суд бандитов ?
Мол смотрите тупорезы , я могу и и через правое плечо плюнуть .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:43

Трамп і Байден, онлайн
https://nypost.com/2020/11/03/2020-pres ... across-us/

хто кого :!: :?:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 20:53

  zzzzzz написав:Циничные букмекеры зафиксировали максимальный разрыв между Байденом и Трампом 24,8%

Зображення

Букмекери явно були не далекоглядні! Розрив буде мінімальний!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:03

Русские сайты пишут, что Трамп уже победил, набрал больше 50% голосов.
Украинские пишут, что Байден побеждает.
Американские пишут, что идет борьба. :D
Lady_N
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:23

  Lady_N написав:Русские сайты пишут, что Трамп уже победил, набрал больше 50% голосов.
Украинские пишут, что Байден побеждает.
Американские пишут, что идет борьба. :D


Точно знают только тут:

Идеи для торговли на рынках США
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:25

  холява написав:
  juristkostya написав:
  Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.


Это что, третейский суд бандитов ?
Мол смотрите тупорезы , я могу и и через правое плечо плюнуть .
я выше написал: посмотрите порядок его формирования, и вопросы уйдут.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 21:39

Libo
Хорошая ветка, спс
как-то я упустил Вашу экспертизу - надо было сразу спросить: чем кончится? :mrgreen:
matroSkin
 
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