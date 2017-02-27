Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.
Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.
Это что, третейский суд бандитов ? Мол смотрите тупорезы , я могу и и через правое плечо плюнуть .
Сибарит написав:Может, вместо уже избитых штампов, попробуете проанализировать постановление с юридической точки зрения, а не с точки зрения революционной целесообразности?
Конституционный Суд, это такой орган....да, он называется "суд", но призван решать дела не по закону, а именно по революционной целесообразности. Точнее говоря, балансировать интересы противоборствующих группировок у власти. Сам порядок его формирования говорит об этом более чем определённо.
Это что, третейский суд бандитов ? Мол смотрите тупорезы , я могу и и через правое плечо плюнуть .
я выше написал: посмотрите порядок его формирования, и вопросы уйдут.
matroSkin написав:Libo Хорошая ветка, спс как-то я упустил Вашу экспертизу - надо было сразу спросить: чем кончится?
Байден идет на победу в 270 голосов в штатах, где пока лидирует. Потенциально может отбить еще у Трампа Северную Каролину или/и Джорджию. В Пенсильвании практически пролет и, более того, там намечаются задержки с подсчетом на долгие времена, и она пока не критична для победы Байдена. Но потом может начаться такой пересчет голосов, что камня на камне не останется.