matroSkin написав:Libo Хорошая ветка, спс как-то я упустил Вашу экспертизу - надо было сразу спросить: чем кончится?
Байден идет на победу в 270 голосов в штатах, где пока лидирует. Потенциально может отбить еще у Трампа Северную Каролину или/и Джорджию. В Пенсильвании практически пролет и, более того, там намечаются задержки с подсчетом на долгие времена, и она пока не критична для победы Байдена. Но потом может начаться такой пересчет голосов, что камня на камне не останется.
кто победит в Неваде - победит на выборах , запомните этот твит!
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 04 лис, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:За какой хрен доллар покупать,пахари ЧР уже давно жалуются на смешные запросы местных бизнесменов и бизнесвумен. Не все хорошо в датском королевстве.
здесь на ветке привыкли что если кризис значит девальвация, так оно и было до 2015 года. Но теперь концепция рыночного курса в корне другая, кризис вызывает скорее падение курса доллара чем его взлёт, математически в экономике нет денег покупать дорогой доллар, на 25% просели обороты? значит минус 25% от текущего курса (21,37/$). Конечно это грубый подсчёт, у кого-то обороты выросли, нерезы настроены выходить по-любому курсу, это всё вносит коррективы, но смысл думаю понятен. Когда курс был фиксирован в кризис все стремились затарится дешевым долларом в результате проедали звр.
Доллар в Украине перестал быть пузырём впитывающим все экономические перекосы (когда пузырь лопался происходила девальвация). Он стал подвержен нашей внутренней дефляции / инфляции, как любой другой рыночный актив со свободным обращением и изменяющимся спросом. Я не говорю что девала не будет, лавинообразный спрос просадит курс на 5-10 грн но утихнув курс вернется в родную гавань 26,50 +/-
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 лис, 2020 22:40, всього редагувалось 4 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.
Так, в сентябре этого года перевели в Украину 1,1 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,04 млрд долл. Так, объемы переводов в сентябре этого года выросли на 58 млн долл., или 5,6%.
При этом переведенная сумма в сентябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 12,5% и является самым высоким показателем с начала текущего года.
С 8,48 млрд долл., переведенных в этом году в Украине, через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн, через корсчета банков - 3,39 млрд грн, через международные платежные системы - 1,95 млрд грн.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.
Так, в сентябре этого года перевели в Украину 1,1 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,04 млрд долл. Так, объемы переводов в сентябре этого года выросли на 58 млн долл., или 5,6%.
При этом переведенная сумма в сентябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 12,5% и является самым высоким показателем с начала текущего года.
С 8,48 млрд долл., переведенных в этом году в Украине, через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн, через корсчета банков - 3,39 млрд грн, через международные платежные системы - 1,95 млрд грн.
Варіанти: 1) Бусиків (поїздок) стало менше - все переказують чесно через фінустанови? 2) НБУ далі рахує не чисті "банківські" перекази, а ще й уявні "передачі бусами", як в попередні роки?
Qwerty написав:Букмекери явно були не далекоглядні! Розрив буде мінімальний!
Букмекеры показывали не разрыв в процентах, а вероятность победы. То есть 62% против 38%. Кстати сейчас они тоже до конца не уверены и показывают 78/22% в пользу Байдена. Так что ошиблись или нет тут такое, по крайней мере уже лучше чем 4-ре года назад. Тогда по опросам Клинтон мела меньшее преимущество, чем Байден, но вероятность ее победы оценивалась выше. Вот вероятности победы Трампа по Betfair, как видите она очень сильно менялась в зависимости от развития событий
Кстати заторговали это событие на 600 млн долл, так что была возможность и ликвидность доказать свою правоту.