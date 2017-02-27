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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6717671867196720>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 179
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
71
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:10

  Libo написав:
  matroSkin написав:Libo
Хорошая ветка, спс
как-то я упустил Вашу экспертизу - надо было сразу спросить: чем кончится? :mrgreen:


Байден идет на победу в 270 голосов в штатах, где пока лидирует. Потенциально может отбить еще у Трампа Северную Каролину или/и Джорджию. В Пенсильвании практически пролет и, более того, там намечаются задержки с подсчетом на долгие времена, и она пока не критична для победы Байдена.
Но потом может начаться такой пересчет голосов, что камня на камне не останется.
:lol:


кто победит в Неваде - победит на выборах , запомните этот твит!
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 04 лис, 2020 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:За какой хрен доллар покупать,пахари ЧР уже давно жалуются на смешные запросы местных бизнесменов и бизнесвумен.
Не все хорошо в датском королевстве.
здесь на ветке привыкли что если кризис значит девальвация, так оно и было до 2015 года. Но теперь концепция рыночного курса в корне другая, кризис вызывает скорее падение курса доллара чем его взлёт, математически в экономике нет денег покупать дорогой доллар, на 25% просели обороты? значит минус 25% от текущего курса (21,37/$). Конечно это грубый подсчёт, у кого-то обороты выросли, нерезы настроены выходить по-любому курсу, это всё вносит коррективы, но смысл думаю понятен. Когда курс был фиксирован в кризис все стремились затарится дешевым долларом в результате проедали звр.

Доллар в Украине перестал быть пузырём впитывающим все экономические перекосы (когда пузырь лопался происходила девальвация). Он стал подвержен нашей внутренней дефляции / инфляции, как любой другой рыночный актив со свободным обращением и изменяющимся спросом. Я не говорю что девала не будет, лавинообразный спрос просадит курс на 5-10 грн но утихнув курс вернется в родную гавань 26,50 +/-
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 04 лис, 2020 22:40, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:23

  чик написав:
  холява написав:
  stryzhko написав:Міжбанк 28.46/28.475.
Шановний Холява вчора не прогадав))
ра


Спасибо Вам Большое !
Я сейчас языком брови разгладил !

Помните Переса ДЕ Куэльера ?
Честно , слушал его подсказки .
Он очень эмоциональный , но умный .

Не хочется много трепать языком , но я так по контрактам закрылся , что 2,5 процента только по таможне в плюсе .
.
траст тоже постил, шо со вторника вниз - оба "умные" му***...



Что то Вы , последние два дня радикально настроены .
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Так, в сентябре этого года перевели в Украину 1,1 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,04 млрд долл. Так, объемы переводов в сентябре этого года выросли на 58 млн долл., или 5,6%.

При этом переведенная сумма в сентябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 12,5% и является самым высоким показателем с начала текущего года.

С 8,48 млрд долл., переведенных в этом году в Украине, через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн, через корсчета банков - 3,39 млрд грн, через международные платежные системы - 1,95 млрд грн.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:00

  vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Так, в сентябре этого года перевели в Украину 1,1 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,04 млрд долл. Так, объемы переводов в сентябре этого года выросли на 58 млн долл., или 5,6%.

При этом переведенная сумма в сентябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 12,5% и является самым высоким показателем с начала текущего года.

С 8,48 млрд долл., переведенных в этом году в Украине, через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн, через корсчета банков - 3,39 млрд грн, через международные платежные системы - 1,95 млрд грн.

Варіанти:
1) Бусиків (поїздок) стало менше - все переказують чесно через фінустанови?
2) НБУ далі рахує не чисті "банківські" перекази, а ще й уявні "передачі бусами", як в попередні роки?
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:03

vitaliian
Вернется к 26,50 +/- ? :shock: глупее прогнозов еще не слышал, да он ниже 28 даже не уйдет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:05

  Qwerty написав:Букмекери явно були не далекоглядні! Розрив буде мінімальний!


Букмекеры показывали не разрыв в процентах, а вероятность победы. То есть 62% против 38%. Кстати сейчас они тоже до конца не уверены и показывают 78/22% в пользу Байдена. Так что ошиблись или нет тут такое, по крайней мере уже лучше чем 4-ре года назад. Тогда по опросам Клинтон имела меньшее преимущество, чем Байден, но вероятность ее победы оценивалась выше.
Вот вероятности победы Трампа по Betfair, как видите она очень сильно менялась в зависимости от развития событий


Зображення

Кстати заторговали это событие на 600 млн долл, так что была возможность и ликвидность доказать свою правоту.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:17

Бывалый
Делайте скидку на специфику собеседника. У кверти любимый манёвр - выждать 2-4 недели, и подловить кого-то (кого угодно, в общем-то) на ошибочном прогнозе.
Классическое "умный как моя тёща потом".
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.

Бесполезная статистика.

1. Неизвестно каким именно переводы она охватывает.
2. Отсюда изменение цифр может быть связано с тем что люди нашли более дешевые схемы переводов через современные финтех компании вместо старых относительно дорогих Western Union, Money Gram etc., а так же дорогого и в добавок медленного SWIFT.

Просто иллюстрация к пунтку два, на которую я купился в своё время: Идея-банк предлагает бесплатные переводы из польского банка на украинский счёт. Но перевод делается по специфическому курсу. На данный момент это 6,70. При том что курс покупки к примеру в ПУМБ 7,00, в Монобанке 7,12 - разница на 2000 злотых более 500 гривен: если привезти деньги наличкой и сдать в банк получишь гораздо больше, а если пойти в обменку то там курс приёма 7,15-7,18.

А финтехи не просто предлагают хороший курс но и позволяют им воспользоваться сразу: TransferWise 7,14, TransferGo 7,13, Paysend 7,18. Уверен что переводы финтехов не попадут в статистику НБУ так как это будет зачисление гривны.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliy_berdinskikh написав:Уверен что переводы финтехов не попадут в статистику НБУ так как это будет зачисление гривны.
то есть де факто переводов больше чем тех, о которых знает статистика (или меньше?).
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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