Додано: Сер 04 лис, 2020 22:42

Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года составил 8,481 млрд долл., что на 220 млн долл. или 2,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за сентябрь перечислено более 1 млрд долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отчет Нацбанка о динамике объемов частных денежных переводов в Украину.



Так, в сентябре этого года перевели в Украину 1,1 млрд долл., тогда как в сентябре прошлого года эта сумма достигала 1,04 млрд долл. Так, объемы переводов в сентябре этого года выросли на 58 млн долл., или 5,6%.



При этом переведенная сумма в сентябре превысила докарантинний уровень (в феврале) на 12,5% и является самым высоким показателем с начала текущего года.



С 8,48 млрд долл., переведенных в этом году в Украине, через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн, через корсчета банков - 3,39 млрд грн, через международные платежные системы - 1,95 млрд грн.

верю в евро... по 1,4

не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat