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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6717671867196720

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 179
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
71
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года
...
через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн.


Каким образом подсчитывают эту величину? Опросом водителей бусиков? Суммированием задекларированного ввезённого нала?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:02

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Уверен что переводы финтехов не попадут в статистику НБУ так как это будет зачисление гривны.
то есть де факто переводов больше чем тех, о которых знает статистика (или меньше?).

Наверняка больше. И даже не понятно насколько.

Не попадают наличные которые завозят или передают с кем-то.

Есть ещё один интересный кейс когда часть зарплаты платится в гривне тут в Украине - такое есть у одних моих знакомых работающих в Западной Польше.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:06

  75stasstas75 написав:vitaliian
Вернется к 26,50 +/- ? :shock: глупее прогнозов еще не слышал, да он ниже 28 даже не уйдет

Зображення
в 2017, 2018 и 2019 курс возвращался с 28 на 26,5 и ниже
но именно в этом году наступит апокалипсис (потому что вам этого хочется)
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:13

  vitaliian написав:теперь концепция рыночного курса в корне другая, кризис вызывает скорее падение курса доллара чем его взлёт, математически в экономике нет денег покупать дорогой доллар, на 25% просели обороты? значит минус 25% от текущего курса (21,37/$).


Чого це вона інша?..
В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.

Якщо абароти просідають в тих, хто долар купує, вони так само просідають і в тих, хто його продає. І ще невідомо, в кого просідають більше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.
вы про пиковые или средние значения? пик в 31,77 от 16.02.2015 до сих пор не побит, 15.01.2018 пик был 28,81 который до 05.11. 2020 тоже не побит, значит не только растёт? Старайтесь объективнее смотреть на курсообразование без апокалиптических эмоций. Курс растёт когда в экономике появляются свободные деньги (чаще всего в конце лета со сбором нового урожая). В этом сезоне свободных денег меньше, зубами держать 28,50 при низком спросе на валюту не сможет даже президент.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:34

  холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:32

  greenozon написав:Трамп і Байден, онлайн
https://nypost.com/2020/11/03/2020-pres ... across-us/

хто кого :!: :?:

Уже иначе:
Зображення
Надеюсь мода на избирание идиотов в мире на этом закончится
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:36

  чик написав:
  холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...

Там и со способностями не очень....
Просто способ привлечь внимание.
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