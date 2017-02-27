vitaliian написав:теперь концепция рыночного курса в корне другая, кризис вызывает скорее падение курса доллара чем его взлёт, математически в экономике нет денег покупать дорогой доллар, на 25% просели обороты? значит минус 25% от текущего курса (21,37/$).
Чого це вона інша?.. В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.
Якщо абароти просідають в тих, хто долар купує, вони так само просідають і в тих, хто його продає. І ще невідомо, в кого просідають більше.
sergey_sryvkin написав:В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.
вы про пиковые или средние значения? пик в 31,77 от 16.02.2015 до сих пор не побит, 15.01.2018 пик был 28,81 который до 05.11. 2020 тоже не побит, значит не только растёт? Старайтесь объективнее смотреть на курсообразование без апокалиптических эмоций. Курс растёт когда в экономике появляются свободные деньги (чаще всего в конце лета со сбором нового урожая). В этом сезоне свободных денег меньше, зубами держать 28,50 при низком спросе на валюту не сможет даже президент.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .
вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...
холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .
вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...
Там и со способностями не очень.... Просто способ привлечь внимание.
Профессионалы о короновирусе – «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.