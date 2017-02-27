Додано: Чет 05 лис, 2020 03:34

vovan_prm написав: greenozon написав: Трамп і Байден, онлайн

https://nypost.com/2020/11/03/2020-pres ... across-us/



хто кого Трамп і Байден, онлайнхто кого

Уже иначе:



Надеюсь мода на избирание идиотов в мире на этом закончится Уже иначе:Надеюсь мода на избирание идиотов в мире на этом закончится

Мне одно остается не до конца понятным, почему их результаты подсчетов стекаются к частным СМИ ((в основном большинство ссылаются на АР), FT, Washington Post, NY Times и т.д.) - у них что нет единой официальной "государственной" "ЦВК" с онлайн-дашбордом подсчета на сайте ? Кто вообще физически ведет подсчет ?Сейчас вроде все сравнялись в цифрах (264/214), но тот же Washington Post на моменте рисует 253/214, хотя по кол-ву голосов тоже есть разница. Но вчера после голосования все очень отличались в показаниях.Я конечно понимаю, что вышеозначенные СМИ вроде как всеми признанные и авторитетные и результаты пока типа как предварительные, и у них даже ФРС, если верить - это частная контора, но всё же - выборы президента первой страны в мире - это достаточно серьезно Даже у нас экзитПолы от Шустера или какого центра социследований - это не более чем екзитпол или соцопрос (для ориентирования и сравнения), но вся информация о подсчетах конкретных настоящих (ну или вкинутых, но по-любому, подсчитанных и прошедших через руки членов дильныци ) бюллетней стекается, на которую потом все ссылаются.У них же кто-то подсчитал - а результаты смотреть иди на сайтах, ссылающихся на АР или на какой-то National Election Pool (Edison Research). Даже если предположить, что это "параллельные подсчеты голосов каждого из штабов", все равно ж по идее логичен некий единый и "объективный" центр подсчета, к к-рому все вопросыОх уж эти американцы со своей системой, у нас и то всё демократичнее и прозрачнее