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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6717671867196720

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 179
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
71
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года
...
через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн.


Каким образом подсчитывают эту величину? Опросом водителей бусиков? Суммированием задекларированного ввезённого нала?
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:02

  vitaliian написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Уверен что переводы финтехов не попадут в статистику НБУ так как это будет зачисление гривны.
то есть де факто переводов больше чем тех, о которых знает статистика (или меньше?).

Наверняка больше. И даже не понятно насколько.

Не попадают наличные которые завозят или передают с кем-то.

Есть ещё один интересный кейс когда часть зарплаты платится в гривне тут в Украине - такое есть у одних моих знакомых работающих в Западной Польше.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:06

  75stasstas75 написав:vitaliian
Вернется к 26,50 +/- ? :shock: глупее прогнозов еще не слышал, да он ниже 28 даже не уйдет

Зображення
в 2017, 2018 и 2019 курс возвращался с 28 на 26,5 и ниже
но именно в этом году наступит апокалипсис (потому что вам этого хочется)
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:13

  vitaliian написав:теперь концепция рыночного курса в корне другая, кризис вызывает скорее падение курса доллара чем его взлёт, математически в экономике нет денег покупать дорогой доллар, на 25% просели обороты? значит минус 25% от текущего курса (21,37/$).


Чого це вона інша?..
В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.

Якщо абароти просідають в тих, хто долар купує, вони так само просідають і в тих, хто його продає. І ще невідомо, в кого просідають більше.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:В нас "абароти" постійно просідають, а курс долара тільки росте й росте.
вы про пиковые или средние значения? пик в 31,77 от 16.02.2015 до сих пор не побит, 15.01.2018 пик был 28,81 который до 05.11. 2020 тоже не побит, значит не только растёт? Старайтесь объективнее смотреть на курсообразование без апокалиптических эмоций. Курс растёт когда в экономике появляются свободные деньги (чаще всего в конце лета со сбором нового урожая). В этом сезоне свободных денег меньше, зубами держать 28,50 при низком спросе на валюту не сможет даже президент.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 00:34

  холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:32

  greenozon написав:Трамп і Байден, онлайн
https://nypost.com/2020/11/03/2020-pres ... across-us/

хто кого :!: :?:

Уже иначе:
Зображення
Надеюсь мода на избирание идиотов в мире на этом закончится
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– «Наша борьба с коронавирусом хуже самой болезни?» (Is Our Fight Against Coronavirus Worse Than the Disease?), New York Times, 20 марта 2020 г.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 01:36

  чик написав:
  холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...

Там и со способностями не очень....
Просто способ привлечь внимание.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 03:34

  vovan_prm написав:
  greenozon написав:Трамп і Байден, онлайн
https://nypost.com/2020/11/03/2020-pres ... across-us/

хто кого :!: :?:

Уже иначе:
Зображення
Надеюсь мода на избирание идиотов в мире на этом закончится


Мне одно остается не до конца понятным, почему их результаты подсчетов стекаются к частным СМИ (Associated Press (в основном большинство ссылаются на АР), FT, Washington Post, NY Times и т.д.) - у них что нет единой официальной "государственной" "ЦВК" с онлайн-дашбордом подсчета на сайте ? Кто вообще физически ведет подсчет ?

Сейчас вроде все сравнялись в цифрах (264/214), но тот же Washington Post на моменте рисует 253/214, хотя по кол-ву голосов тоже есть разница. Но вчера после голосования все очень отличались в показаниях.

Я конечно понимаю, что вышеозначенные СМИ вроде как всеми признанные и авторитетные и результаты пока типа как предварительные, и у них даже ФРС, если верить - это частная контора, но всё же - выборы президента первой страны в мире - это достаточно серьезно Даже у нас экзитПолы от Шустера или какого центра социследований - это не более чем екзитпол или соцопрос (для ориентирования и сравнения), но вся информация о подсчетах конкретных настоящих (ну или вкинутых :lol: , но по-любому, подсчитанных и прошедших через руки членов дильныци ) бюллетней стекается в базу ЦВК, на которую потом все ссылаются. :twisted:
У них же кто-то подсчитал - а результаты смотреть иди на сайтах, ссылающихся на АР или на какой-то National Election Pool (Edison Research). Даже если предположить, что это "параллельные подсчеты голосов каждого из штабов", все равно ж по идее логичен некий единый и "объективный" центр подсчета, к к-рому все вопросы
Ох уж эти американцы со своей системой, у нас и то всё демократичнее и прозрачнее :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 04:14

  Alex2007 написав:у них что нет единой официальной "государственной" "ЦВК" с онлайн-дашбордом подсчета на сайте ? Кто вообще физически ведет подсчет ?


нет. У них голоса по другому считают. Там на местах выбирают выборщика, который будет голосовать от имени людей. А потом эти выборщики голосуют и по их голосам определяется победитель.

Т.е. у них вполне может быть ситуация, что проигравший мог бы выиграть если бы считали все голоса. :)

  Alex2007 написав:у нас и то всё демократичнее и прозрачнее :mrgreen:


у нас вроде проверить можно только голосование на местах. А что там насчитали в ЦВК остается верить на слово. Так что мне кажется в США все-же более прозрачная система, чем у нас :)
Амвросий
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