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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 06:51
vitaliian написав:
в 2017, 2018 и 2019 курс возвращался с 28 на 26,5 и ниже
но именно в этом году наступит апокалипсис (потому что вам этого хочется)
Так, відкат буде, але не зараз...потрібно дочекатись лютого- березня, імхо.
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sergikkc007
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Додано: Чет 05 лис, 2020 08:07
alter написав:
vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года
...
через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн.
Каким образом подсчитывают эту величину? Опросом водителей бусиков? Суммированием задекларированного ввезённого нала?
Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.
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antey1969
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