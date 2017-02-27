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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6718671967206721

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 180
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
72
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 180
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 06:51

  vitaliian написав:в 2017, 2018 и 2019 курс возвращался с 28 на 26,5 и ниже
но именно в этом году наступит апокалипсис (потому что вам этого хочется)

Так, відкат буде, але не зараз...потрібно дочекатись лютого- березня, імхо.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:07

  alter написав:
vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года
...
через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн.


Каким образом подсчитывают эту величину? Опросом водителей бусиков? Суммированием задекларированного ввезённого нала?

Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:56

  75stasstas75 написав:vitaliian
А в 2009 году вообще был курс 8, а еще раньше... , советую посмотреть на календарь, плюс на сложившуюся ситуацию, и не писать больше глупости.
очень агрументированно, спасибо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:09

  antey1969 написав:Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.

Сразу подумал, что это про американские выборы :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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  #<1 ... 6718671967206721
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