Так, відкат буде, але не зараз...потрібно дочекатись лютого- березня, імхо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 06:51
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:07
Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.
Додано: Чет 05 лис, 2020 08:56
очень агрументированно, спасибо.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:09
Сразу подумал, что это про американские выборы
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34
Re: Валютный рынок в контексте ДС
прошли американские выборы и евро снова смотрит вверх. Рекомендую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
пропозиція підтримується.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 05 лис, 2020 10:44
Уважаемые коллеги!
Рекомендуем к просмотру
С ув.
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:20
Тем временем:
Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:
- за последний день ( 05 ноя к 04 ноя ): -100 млн ( 75,978 - 76,078 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 05 ноя к 29 окт ): -1953 млн ( 75,978 - 77,931 млрд грн)
- за последний месяц ( 05 ноя к 05 окт ): -4.54 млрд ( 75,978 - 80,526 млрд грн)
Таким образом, динамика последних месяцев с сокращением портфеля на 1 млрд гривен в среднем за неделю восстановлена несмотря на замедление последних недель.
Стабильность результата - признак мастерства!
А вот какие изменения за неделю ( 05 ноя к 29 окт ) по всем категориям:
НБУ: 0
Банки: +3,844 млрд
Юр. лица: +99 млн
Физ. лица: +13 млн
Нерезиденты: -1,953 млрд
Всего: +2,003 млрд
Если учесть, что во вторник привлекли 1.95 млрд, то баланс сходится.
Судя по балансу, на этот раз это был, таки, банк (имя, сестра, имя!).
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(Полная картина здесь:
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