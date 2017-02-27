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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6718671967206721

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 181
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
73
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 06:51

  vitaliian написав:в 2017, 2018 и 2019 курс возвращался с 28 на 26,5 и ниже
но именно в этом году наступит апокалипсис (потому что вам этого хочется)

Так, відкат буде, але не зараз...потрібно дочекатись лютого- березня, імхо.
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:07

  alter написав:
vitaliian написав:Объем денежных переводов в Украину за девять месяцев 2020 года
...
через неформальные каналы поступило 3,14 млрд грн.


Каким образом подсчитывают эту величину? Опросом водителей бусиков? Суммированием задекларированного ввезённого нала?

Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов. :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 08:56

  75stasstas75 написав:vitaliian
А в 2009 году вообще был курс 8, а еще раньше... , советую посмотреть на календарь, плюс на сложившуюся ситуацию, и не писать больше глупости.
очень агрументированно, спасибо.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:09

  antey1969 написав:Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.

Сразу подумал, что это про американские выборы :)
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:про американские выборы
прошли американские выборы и евро снова смотрит вверх. Рекомендую.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:прошли американские выборы и евро снова смотрит вверх. Рекомендую.

пропозиція підтримується.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:44

Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Проживет ли Украина без транша МВФ и каким будет курс доллара

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С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:20

Тем временем:

Плавный (не драматический, но устойчивый) выход нерезидентов из гривневых ОВГЗ продолжается:

- за последний день ( 05 ноя к 04 ноя ): -100 млн ( 75,978 - 76,078 млрд грн)
- за посленюю неделю ( 05 ноя к 29 окт ): -1953 млн ( 75,978 - 77,931 млрд грн)
- за последний месяц ( 05 ноя к 05 окт ): -4.54 млрд ( 75,978 - 80,526 млрд грн)

Таким образом, динамика последних месяцев с сокращением портфеля на 1 млрд гривен в среднем за неделю восстановлена несмотря на замедление последних недель.

Стабильность результата - признак мастерства! :D

А вот какие изменения за неделю ( 05 ноя к 29 окт ) по всем категориям:

НБУ: 0
Банки: +3,844 млрд
Юр. лица: +99 млн
Физ. лица: +13 млн
Нерезиденты: -1,953 млрд
Всего: +2,003 млрд

Если учесть, что во вторник привлекли 1.95 млрд, то баланс сходится.

  zzzzzz написав:1 банк дал в долг государству 1,95 млрд.грн
Судя по балансу, на этот раз это был, таки, банк (имя, сестра, имя!).


----------------------------------------
(Полная картина здесь: https://bank.gov.ua/ua/markets/t-bills)
headshaker
 
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