antey1969 написав:Как подсчитывают? Никак, разумеется. Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу. Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.
Сразу подумал, что это про американские выборы
я об том же. Чето считают, потом сферические выборщики на основании подсчитанных данных формируют свои голоса. А показать ход подсчета бюллетней/анкет где-то в едином официальном окне - фиг, ищите в гугле; а официальные цифры уже появятся потом, по факту подсчета "отдельным протоколом". Наверное когда-то приватизировали свои ТВК/ЦВК
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 05.11.2020....................28,4293 Гривна укрепилась на 8 копеек. Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Как и накануне, после утреннего кофе сначала подросли на 3 копейки, а после 11 уверенно пошли вниз. В самом начале спуска сузили спред до 1.5 копеек. До уровня открытия опустились незадолго до 12, но на этом не остановились. Все это происходит на фоне падения доллара в мире. Примечательно, что евро укрепился сильнее, чем упал индекс доллара. Справочный курс встретили котировками 28.4100 - 28.4250 (возможно уточнение), что на копейку ниже уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Отдельных серьезных движений тоже не было, все по мелочи. На финансовых рынках полная стабильность.
Во вторник объем валютного рынка сократился с 528.1 до 441.7 млн. Обороты чистые и очень близки к чистому предложению понедельника. Клиентское предложение символически выросло, а спрос вырос существеннее, увеличив отрыв. Это окончательно подтверждает, что разворот во вторник обеспечили банки за счет продажи с позиций.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Экономист Михаил Кухар прогнозирует,что до конца года курс будет в коридоре 28-28,5,ближе к 28,1. И приводит ряд веских оснований для этого. Например,в 2 раза меньше потрачено валюты на закупку енергоносителей, население почти не покупает импорт, идет хороший приток валюты в страну,летом НБУ ежемесячно выкупал 0,5-1 млрд.долларов. От себя добавлю: переводы гастарбайтеров и просто у населения и бизнеса нет свободной гривны для покупки валюты. Поэтому максимум это 28,5, но думаю будет ниже 28.
этот товарищ совместно с Найманом всегда какую то чушь несет. не один его прогноз не попадает в цель. курс спокойно может скатится к 27.5 а может и стральнуть до 29. все зависит от ближайших 2-х недель а именно от решения по локдауну.
Сибарит написав:s0v7a Это, похоже, разные законопроекты. Буковкой отличаются. Буквы появляются, когда есть несколько разных вариантов законопроекта. Остаться должен только один.
Вітаю, Сибарите!
Ось і залишився один з буквою Д! І для чого тоді Файненс, та Мінфін бучу здіймають? Не розумію!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 05 лис, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.