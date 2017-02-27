RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6720672167226723>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 181
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
25
28,50-29,00
40%
73
29,00-29,50
19%
34
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:03

  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Как подсчитывают?
Никак, разумеется.
Берется сферический конь в вакууме или, как в данном конкретном случае, число "пи" и, после списания толики бюджетных денег на "исследование", переносится на бумагу.
Нужна цифра? Она есть. А технология подсчета надежно засекречена от врагов.

Сразу подумал, что это про американские выборы :)


я об том же.
Чето считают, потом сферические выборщики на основании подсчитанных данных формируют свои голоса. А показать ход подсчета бюллетней/анкет где-то в едином официальном окне - фиг, ищите в гугле; а официальные цифры уже появятся потом, по факту подсчета "отдельным протоколом". :lol:
Наверное когда-то приватизировали свои ТВК/ЦВК :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2559
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1210 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:18

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
05.11.2020....................28,4293
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Как и накануне, после утреннего кофе сначала подросли на 3 копейки, а после 11 уверенно пошли вниз. В самом начале спуска сузили спред до 1.5 копеек. До уровня открытия опустились незадолго до 12, но на этом не остановились. Все это происходит на фоне падения доллара в мире. Примечательно, что евро укрепился сильнее, чем упал индекс доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.4100 - 28.4250 (возможно уточнение), что на копейку ниже уровня открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Отдельных серьезных движений тоже не было, все по мелочи. На финансовых рынках полная стабильность.

Во вторник объем валютного рынка сократился с 528.1 до 441.7 млн. Обороты чистые и очень близки к чистому предложению понедельника. Клиентское предложение символически выросло, а спрос вырос существеннее, увеличив отрыв. Это окончательно подтверждает, что разворот во вторник обеспечили банки за счет продажи с позиций.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3265 раз.
Подякували: 9074 раз.
 
Профіль
25
9
20
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

щось кабанчики і зебри загрустили і пропали
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21972
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:39

Нічого не розумію...


Вітаюсь со всіма!

Якийсь інформаційний бардак!!!

Так підримали зміни в Бюджетний кодекс, чи не підримали ???

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:40

Экономист Михаил Кухар прогнозирует,что до конца года курс будет в коридоре 28-28,5,ближе к 28,1. И приводит ряд веских оснований для этого. Например,в 2 раза меньше потрачено валюты на закупку енергоносителей, население почти не покупает импорт, идет хороший приток валюты в страну,летом НБУ ежемесячно выкупал 0,5-1 млрд.долларов. От себя добавлю: переводы гастарбайтеров и просто у населения и бизнеса нет свободной гривны для покупки валюты. Поэтому максимум это 28,5, но думаю будет ниже 28.
fin
 
Повідомлень: 334
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

s0v7a
Это, похоже, разные законопроекты. Буковкой отличаются.
Буквы появляются, когда есть несколько разных вариантов законопроекта. Остаться должен только один.
Востаннє редагувалось Сибарит в Чет 05 лис, 2020 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3265 раз.
Подякували: 9074 раз.
 
Профіль
25
9
20
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:43

А ракетчики пусть дальше фантазируют про 30-35.
fin
 
Повідомлень: 334
З нами з: 09.10.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:45

  fin написав:Экономист Михаил Кухар

этот товарищ совместно с Найманом всегда какую то чушь несет.
не один его прогноз не попадает в цель.
курс спокойно может скатится к 27.5 а может и стральнуть до 29.
все зависит от ближайших 2-х недель а именно от решения по локдауну.
4e4ensxe
 
Повідомлень: 1428
З нами з: 11.12.12
Подякував: 64 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:49

Такі -так!

  Сибарит написав:s0v7a
Это, похоже, разные законопроекты. Буковкой отличаются.
Буквы появляются, когда есть несколько разных вариантов законопроекта. Остаться должен только один.


Вітаю, Сибарите!

Ось і залишився один з буквою Д! І для чого тоді Файненс, та Мінфін бучу здіймають? Не розумію!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 05 лис, 2020 12:56, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2040 раз.
 
Профіль
2
2
10
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  4e4ensxe написав:а именно от решения по локдауну
считайте что это решение принято. В больницах практически не осталось свободных коек.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4949
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6720672167226723>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker, ihorsic, vitaliian і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2021, 2022, 2023
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20225 2591810
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 11:37
lrs7719
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7273 1671027
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 13:37
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129505
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26151)
05.11.2020 12:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.