Додано: Чет 05 лис, 2020 12:18

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

05.11.2020....................28,4293

Гривна укрепилась на 8 копеек.

Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Как и накануне, после утреннего кофе сначала подросли на 3 копейки, а после 11 уверенно пошли вниз. В самом начале спуска сузили спред до 1.5 копеек. До уровня открытия опустились незадолго до 12, но на этом не остановились. Все это происходит на фоне падения доллара в мире. Примечательно, что евро укрепился сильнее, чем упал индекс доллара.

Справочный курс встретили котировками 28.4100 - 28.4250 (возможно уточнение), что на копейку ниже уровня открытия.



НБУ вчера на рынок не выходил.

Остатки на коррсчетах немного уменьшились. Отдельных серьезных движений тоже не было, все по мелочи. На финансовых рынках полная стабильность.



Во вторник объем валютного рынка сократился с 528.1 до 441.7 млн. Обороты чистые и очень близки к чистому предложению понедельника. Клиентское предложение символически выросло, а спрос вырос существеннее, увеличив отрыв. Это окончательно подтверждает, что разворот во вторник обеспечили банки за счет продажи с позиций.