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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67216722672367246725>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 184
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
74
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:54

  flyman написав:щось кабанчики і зебри загрустили і пропали

Возможно, радуются росту евро, +15 коп за сегодня, или около того.
Не долларом единым! :D
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На чем падаем и господа?
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 12:57

  headshaker написав:
  flyman написав:щось кабанчики і зебри загрустили і пропали

Возможно, радуются росту евро, +15 коп за сегодня, или около того.
Не долларом единым! :D

сдать зелень па 30 не вышло, ходят по собеседованиям работу ищут.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:10

Бюджетний комітет вніс зміни до проєкту бюджету перед першим читанням, зокрема пропонують збільшення доходів на 20 мільярдів гривень та видатків на 17 мільярдів.

Так, у проєкті доходи бюджету зросли на понад 20 мільярдів гривень. Зростання очікується завдяки збільшенню плану перерахувань від Нацбанку на 12 мільярдів та збільшенню норми відрахувань чистого прибутку держпідприємств з 30% до 90%. Останнє додать до бюджету ще 4,2 мільярда гривень.

Додатково уряд дозволив держбанкам кредитувати Укренерго під державні гарантії.

Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів.

Основні статті підвищення видатків - депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.

З відомств найбільше отримає Мінфін (+7,4 мільярда гривень) на субвенцію на соц-економ розвиток.

Мінінфраструктури на Програму з розвитку аеропортної інфраструктури виділяється додаткові +3 мільярди гривень.

Мінкульт отримає +2,5 мільярда гривень на Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення

Мінохорони здоров’я надійде +1,5 мільярда гривень на "створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку"

На будівництво аеропорту Дніпропетровськ підрозділ Мінінфраструктури (Державне агентство інфраструктурних проектів) отримає ще +1,5 мільярда гривень.

До Міністерства закордонних справ надійде додаткові +0,9 мільярда гривень на утримання дипломатичних установ за кордоном.

На утримання Держспоживслужби +0,6 мільярда гривень отримає Мінекономіки.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  jump написав:Видатки бюджету пропонують збільшити на 17 мільярдів.

Основні статті підвищення видатків - депутатські потреби (субвенція на соціально-економічний розвиток, участь у розподілі якої беруть нардепи), інфраструктура, культура, медицина та спорт.
я думал медицина должна быть топ №1 статья повышения расходов, ковид показал её слабые места, ну ок депутатам так депутатам.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:21

Лишився ще Мінфін

  s0v7a написав:
Вітаюсь со всіма!

Якийсь інформаційний бардак!!!

Так підримали зміни в Бюджетний кодекс, чи не підримали ???

ВО

Хай щастить!


Вітаюсь со всіма!

Якийсь інформаційний бардак!!!

Отакої!

ВО

Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

межбанк доллар подержался немного в боковике и на 6 коп. вниз, если этот тренд продолжится на след неделе увидим 28
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:26

Обсуждения как всегда имеют окраску того, что при мелком росте ликуют туземунеры.а при мелком падении гривнепатриоты.В тек сит ни у одних нет повода.Сит пока не разрешилась окончательно.Падать маловероятно, уже научены прошлым годом.а расти тоже не дадут. пока сит под хоть каким то контролем.Вот выход из под контроля вследствие выползания чёрного леб лядя из за угла возможно. т к их там притаилось стая.Курс нацвалюты - или отражение реальной ситуации в стране(кот хреновая. скажем честно)и доверия к власти и веры в светлое буд(кот собственно уже ни у кого нету) - или продукт манипуляции рулящих( что сейчас и наблюдается).
Востаннє редагувалось Кучинелли в Чет 05 лис, 2020 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:27

  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.
Кучинелли
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