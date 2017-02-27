Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:32
Кучинелли написав: Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же
20-30 коп вверх
и тебе напишут твой же пост.
Я возможно плох в арифметике, но вроде + 30 коп будет 28.60 а не 30.00
Captain Obvious
Повідомлень: 1400
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 360 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:35
Кучинелли написав: Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.
Там непонятно, какой будет реакция Трампа на поражение.
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5894
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:36
Кучинелли написав: Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.
Ему можно и сейчас напомнить его послевыборную ракету вниз. О ней он предпочитает не вспоминать обсуждая полёт чужой ракеты вверх
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1925
З нами з: 06.08.19
Подякував: 485 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:43
vitaliy_berdinskikh написав: Кучинелли написав: Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.
Ему можно и сейчас напомнить его послевыборную ракету вниз. О ней он предпочитает не вспоминать обсуждая полёт чужой ракеты вверх
А сейчас что?
Рiкета вверх, на -15 коп за полдня?
Росли по копейке в день, падаем по 15. Вот это рiкета к 30 так рiкета.
Востаннє редагувалось
Captain Obvious
в Чет 05 лис, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
Captain Obvious
Повідомлень: 1400
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 360 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44
Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
клоун, не обязательно всем кричать о том, как сильно ты любишь бумагу
SILVER_UA
Повідомлень: 764
З нами з: 21.07.10
Подякував: 138 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:45
Captain Obvious написав: Кучинелли написав: Captain Obvious написав:
Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же
20-30 коп вверх
и тебе напишут твой же пост.
Я возможно плох в арифметике, но вроде + 30 коп будет 28.60 а не 30.00
Я пока пишу о реакции двух спорящих сторон на мелкое движение курса.А сколько будет и когда. честно не знаю.
Кучинелли
Повідомлень: 486
З нами з: 30.11.17
Подякував: 119 раз.
Подякували: 137 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:52
s0v7a
Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности?
Результат пары минут поиска:
-
4100
-
4100-д
Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 5330
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3266 раз.
Подякували: 9075 раз.
Профіль
25
9
20
1
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:52
-23 коп за день.
В последний раз подобное эпичное завершение загона я помню только при падении с курса 41.00 до 32.00
Captain Obvious
Повідомлень: 1400
З нами з: 05.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 360 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56
Captain Obvious написав:
Рiкета вверх, на -15 коп за полдня?
Ты по три раза в день то пьешь шампанское, то валерьянку когда курс привычно скачет вверх-вниз?
Для того чтобы говорить о том что твой прогноз начал исполнятся надо чтобы гривна просела ниже цифр начала октября. Но пока что оно даже к ним не вернулось.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1925
З нами з: 06.08.19
Подякував: 485 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:05
Captain Obvious написав:
-23 коп за день.
В последний раз подобное эпичное завершение загона я помню только при падении с курса 41.00 до 32.00
Дешевше буде?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Повідомлень: 5894
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 523 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
20228
2591990
7273
1671056
Сер 04 лис, 2020 13:37 ЛОБ
540
129507