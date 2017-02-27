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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6722672367246725>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 184
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
74
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:32

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.


Я возможно плох в арифметике, но вроде + 30 коп будет 28.60 а не 30.00 :roll:
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:35

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.


Там непонятно, какой будет реакция Трампа на поражение.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:36

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.

Ему можно и сейчас напомнить его послевыборную ракету вниз. О ней он предпочитает не вспоминать обсуждая полёт чужой ракеты вверх :mrgreen:
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:43

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.

Ему можно и сейчас напомнить его послевыборную ракету вниз. О ней он предпочитает не вспоминать обсуждая полёт чужой ракеты вверх :mrgreen:

А сейчас что? :lol:
Рiкета вверх, на -15 коп за полдня? :shock:
Росли по копейке в день, падаем по 15. Вот это рiкета к 30 так рiкета.
Востаннє редагувалось Captain Obvious в Чет 05 лис, 2020 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.

клоун, не обязательно всем кричать о том, как сильно ты любишь бумагу
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:45

  Captain Obvious написав:
  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.


Я возможно плох в арифметике, но вроде + 30 коп будет 28.60 а не 30.00 :roll:


Я пока пишу о реакции двух спорящих сторон на мелкое движение курса.А сколько будет и когда. честно не знаю. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:52

s0v7a
Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности? :)
Результат пары минут поиска:
- 4100
- 4100-д

Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

-23 коп за день. :shock:

В последний раз подобное эпичное завершение загона я помню только при падении с курса 41.00 до 32.00
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 13:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Captain Obvious написав:Рiкета вверх, на -15 коп за полдня?

Ты по три раза в день то пьешь шампанское, то валерьянку когда курс привычно скачет вверх-вниз? :roll:
Для того чтобы говорить о том что твой прогноз начал исполнятся надо чтобы гривна просела ниже цифр начала октября. Но пока что оно даже к ним не вернулось.
Зображення
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:05

  Captain Obvious написав:-23 коп за день. :shock:

В последний раз подобное эпичное завершение загона я помню только при падении с курса 41.00 до 32.00


Дешевше буде?
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