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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6722672367246725

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 184
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
74
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
7%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
1
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 184
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:07

  Сибарит написав:s0v7a
Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности? :)
Результат пары минут поиска:
- 4100
- 4100-д

Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.


Сибарите.

Мені дуже назва по очах бʼє. Ось наприклад на Мінфіні й досі Рада провалила рассмотрение госбюджета-2021
Та про те, бюджет вже й прийняли у першому читанні!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.

Или на 30 коп вниз :)
Хорошо идем, мне нравится :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:14

Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:19

  freeze написав:Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.


Живы будем - не помрём.
С пугалками на 30/32 уже иммунитет у всех (кроме оленей, закупившихся вчера па.70, ведь буиттолькадаражать), как и на падение ввп, экспорта, и т.д. и т.п.

Я не думаю, что вот буквально завтра Украина восстанет из пепла аки Феникс, боже упаси, но охотно верю, что слуги нарiда найдут способ и дальше жить в долг, без резких колебаний курса, как бы адвентистам секты па30 этого не хотелось.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:20

Текущая "акционная цена" на доллар это подарок тем, кто не закупился, и ещё один заншс пополнить запасы хомякам.

ИМХО, нужно пользоваться шансом. Возможно не сегодня, т.к. пока остановки не видно.
Когда замаячит остановка или разворот - пока на закупы
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:21

а ещё пару дней назад - народ живо обсуждал продавала ли алла по 28,57

думая что удачно забрыгнули в последний вагон.
а оно вон как выходит отцепили пока на 28,45, а может уже и ниже? :lol:
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:21

  vitaliian написав:
  4e4ensxe написав:а именно от решения по локдауну
считайте что это решение принято. В больницах практически не осталось свободных коек.

Скоро трупи вздовж доріг на тротуарах будуть валятись, але ціни на нерухомість - вверх! :mrgreen:
Л - логіка!(у забудовників) :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:Скоро трупи вздовж доріг на тротуарах будуть валятись

Погоди, ещё ж апрельские не убрали. Тогда тоже говорили что места в больницах закончились.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:26

Ні, не розумію...

  s0v7a написав:
  Сибарит написав:s0v7a
Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности? :)
Результат пары минут поиска:
- 4100
- 4100-д

Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.


Сибарите.

Мені дуже назва по очах бʼє. Ось наприклад на Мінфіні й досі Рада провалила рассмотрение госбюджета-2021
Та про те, бюджет вже й прийняли у першому читанні!

ВО

Хай щастить!



Навіщо оце невігластво, та очезамулювання?

Якої другої попитки після обіду?

УНІАН цю інформацію подало о 12:20, ще до обіду! Чи не так???

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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