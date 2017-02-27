Сибарит написав:s0v7a Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности? Результат пары минут поиска: - 4100 - 4100-д
Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения. 30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.
Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.
Или на 30 коп вниз Хорошо идем, мне нравится
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
freeze написав:Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП. Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит. Выглядит пессимистичненько, имхо.
Живы будем - не помрём. С пугалками на 30/32 уже иммунитет у всех (кроме оленей, закупившихся вчера па.70, ведь буиттолькадаражать), как и на падение ввп, экспорта, и т.д. и т.п.
Я не думаю, что вот буквально завтра Украина восстанет из пепла аки Феникс, боже упаси, но охотно верю, что слуги нарiда найдут способ и дальше жить в долг, без резких колебаний курса, как бы адвентистам секты па30 этого не хотелось.
Сибарит написав:s0v7a Вы только сегодня обнаружили, что информация в новостях обычно поверхностная настолько, что может не соответствовать действительности? Результат пары минут поиска: - 4100 - 4100-д
Текста д не видно, но это явно не альтернатива. Похоже, это какая-то другая поправка в тот же кодекс.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.