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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 67236724672567266727>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Зависшим в дорогом долларе - удачи, любви, терпения.
30 обязательно будут. Когда-нибудь. Главное верить. И ждать. Долго ждать. Вечность, например.


Через неделю курс уйдёт на тех же 20-30 коп вверх и тебе напишут твой же пост.

Или на 30 коп вниз :)
Хорошо идем, мне нравится :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:14

Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:19

  freeze написав:Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.


Живы будем - не помрём.
С пугалками на 30/32 уже иммунитет у всех (кроме оленей, закупившихся вчера па.70, ведь буиттолькадаражать), как и на падение ввп, экспорта, и т.д. и т.п.

Я не думаю, что вот буквально завтра Украина восстанет из пепла аки Феникс, боже упаси, но охотно верю, что слуги нарiда найдут способ и дальше жить в долг, без резких колебаний курса, как бы адвентистам секты па30 этого не хотелось.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:20

Текущая "акционная цена" на доллар это подарок тем, кто не закупился, и ещё один заншс пополнить запасы хомякам.

ИМХО, нужно пользоваться шансом. Возможно не сегодня, т.к. пока остановки не видно.
Когда замаячит остановка или разворот - пора на закупы
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 05 лис, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:21

а ещё пару дней назад - народ живо обсуждал продавала ли алла по 28,57

думая что удачно забрыгнули в последний вагон.
а оно вон как выходит отцепили пока на 28,45, а может уже и ниже? :lol:
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:30

  чик написав:
  холява написав:Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...


Привет ЧИК .

.....и что же Вы думаете , что я не беседовал с Пересом ?
Беседовал !
Кстати Ирина тоже думает , что я промолчал.
Это не так .
Просто человек эмоциональный , и сдержать его очень трудно , хотя я думаю , что потом он пожалел о написанном .

Это сначала все выбегают и стреляют пока автомат не заклинит .
Потом все думают , а наХРЕна я так разогрел оружие что оно вышло из строя , было бы из за чего .
Потом начинают думать .......и это присуще не только им .
холява
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:40

  Captain Obvious написав:
  freeze написав:Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.


Живы будем - не помрём.
С пугалками на 30/32 уже иммунитет у всех (кроме оленей, закупившихся вчера па.70, ведь буиттолькадаражать), как и на падение ввп, экспорта, и т.д. и т.п.

Я не думаю, что вот буквально завтра Украина восстанет из пепла аки Феникс, боже упаси, но охотно верю, что слуги нарiда найдут способ и дальше жить в долг, без резких колебаний курса, как бы адвентистам секты па30 этого не хотелось.


Считается, что perpetuum mobile невозможен.
Но к существованию вечного денежного насоса это, по-видимому, не имеет никакого отношения - во всяком случае, Вы в это охотно верите.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:44

  Кучинелли написав:
  Captain Obvious написав:Я возможно плох в арифметике, но вроде + 30 коп будет 28.60 а не 30.00 :roll:


Я пока пишу о реакции двух спорящих сторон на мелкое движение курса.А сколько будет и когда. честно не знаю. :)

Здесь важен сам процесс коммуникации, движняк, курс он - второстепенен.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:50

какой курс будет и в какой валюте держать сбережения???))
сегодня 5 ноября и многие с 01 по 05 число ежемесячно получают бабосы за аренду недвиги.
им по барабану курс уже давно)) :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:59

  Игорь Алексеевич написав:какой курс будет и в какой валюте держать сбережения???))
сегодня 5 ноября и многие с 01 по 05 число ежемесячно получают бабосы за аренду недвиги.
им по барабану курс уже давно)) :D


А бабосы они в какую валюту трансформируют?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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