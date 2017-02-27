Или на 30 коп вниз
Хорошо идем, мне нравится
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:10
Или на 30 коп вниз
Хорошо идем, мне нравится
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:14
Предполагаемый дефицит бюджета - 6 % ВВП.
Я так понимаю, это уже с учетом дружеской помощи деньгами извне, которая не всегда подходит.
Выглядит пессимистичненько, имхо.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:19
Живы будем - не помрём.
С пугалками на 30/32 уже иммунитет у всех (кроме оленей, закупившихся вчера па.70, ведь буиттолькадаражать), как и на падение ввп, экспорта, и т.д. и т.п.
Я не думаю, что вот буквально завтра Украина восстанет из пепла аки Феникс, боже упаси, но охотно верю, что слуги нарiда найдут способ и дальше жить в долг, без резких колебаний курса, как бы адвентистам секты па30 этого не хотелось.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:20
Текущая "акционная цена" на доллар это подарок тем, кто не закупился, и ещё один заншс пополнить запасы хомякам.
ИМХО, нужно пользоваться шансом. Возможно не сегодня, т.к. пока остановки не видно.
Когда замаячит остановка или разворот - пора на закупы
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 05 лис, 2020 14:41, всього редагувалось 1 раз.
За Виталия Наливкина!
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:21
а ещё пару дней назад - народ живо обсуждал продавала ли алла по 28,57
думая что удачно забрыгнули в последний вагон.
а оно вон как выходит отцепили пока на 28,45, а может уже и ниже?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:30
Привет ЧИК .
.....и что же Вы думаете , что я не беседовал с Пересом ?
Беседовал !
Кстати Ирина тоже думает , что я промолчал.
Это не так .
Просто человек эмоциональный , и сдержать его очень трудно , хотя я думаю , что потом он пожалел о написанном .
Это сначала все выбегают и стреляют пока автомат не заклинит .
Потом все думают , а наХРЕна я так разогрел оружие что оно вышло из строя , было бы из за чего .
Потом начинают думать .......и это присуще не только им .
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:40
Считается, что perpetuum mobile невозможен.
Но к существованию вечного денежного насоса это, по-видимому, не имеет никакого отношения - во всяком случае, Вы в это охотно верите.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:44
Здесь важен сам процесс коммуникации, движняк, курс он - второстепенен.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 14:50
какой курс будет и в какой валюте держать сбережения???))
сегодня 5 ноября и многие с 01 по 05 число ежемесячно получают бабосы за аренду недвиги.
им по барабану курс уже давно))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 05 лис, 2020 14:59
А бабосы они в какую валюту трансформируют?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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