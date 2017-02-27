Додано: Чет 05 лис, 2020 14:30

чик написав: холява написав: Что то Вы , последние два дня радикально настроены . Что то Вы , последние два дня радикально настроены .

вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***... вроде врач и не бачите очевидных вещей. вы хоть читали шоу перца с требованием забанить и оскорблениями женщины модератора одним (хотя мну-сепара-ватана и т.п. тоже не балуют, но это не мой сайт и так будет не всегда(с)) и всякими аналогичными выходками траста. обоим жмёт корона - мания величия на лбу, умственных способностей не отрицаю, но это не лишает их звания му***...

Привет ЧИК ......и что же Вы думаете , что я не беседовал с Пересом ?Беседовал !Кстати Ирина тоже думает , что я промолчал.Это не так .Просто человек эмоциональный , и сдержать его очень трудно , хотя я думаю , что потом он пожалел о написанном .Это сначала все выбегают и стреляют пока автомат не заклинит .Потом все думают , а наХРЕна я так разогрел оружие что оно вышло из строя , было бы из за чего .Потом начинают думать .......и это присуще не только им .