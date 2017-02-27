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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6724672567266727>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 14:59

28,40-28,53-55
холява
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:00

  Investor_K написав:
  Captain Obvious написав:-23 коп за день. :shock:

В последний раз подобное эпичное завершение загона я помню только при падении с курса 41.00 до 32.00


Дешевше буде?


Буде. 28.24 :D
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну откатились на 1% и шо? Главное закрепление выше 28.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всюди форситься інфа що транша нам не побачити. А без транша можуть почати гнати курс до низу, щоб мати дешеву валюту. Вже не раз перед траншем занижували, а після траншу починали рости. Як би цей раз падіння не закріпилося до весни, якщо дійсно ніякого траншу не буде.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:29

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:какой курс будет и в какой валюте держать сбережения???))
сегодня 5 ноября и многие с 01 по 05 число ежемесячно получают бабосы за аренду недвиги.
им по барабану курс уже давно)) :D


А бабосы они в какую валюту трансформируют?

они трансф. частично на ням...ням и буль...буль, хороший отдых, др.покупки, налоги и остаток в приобретении след. недвиги и маленький запасик в зол. слиточек на чёрный день :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:32

Будет еще 27,5. Увидите.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:36

  fin написав:Будет еще 27,5. Увидите.


уже со след. недели успокоятся выборы в америке и нам они встанут при любом президенте в 28,85 - это минимум на ноябрь.
а декабрь будет 28,85 - 29,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37

  fin написав:Будет еще 27,5. Увидите.

По аналогии можно сказать, что завтра будет определенный показатель курса.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:они трансф. частично на ням...ням и буль...буль, хороший отдых, др.покупки, налоги и остаток в приобретении след. недвиги и маленький запасик в зол. слиточек на чёрный день


Обходятся без валюты?
Если сникнет парус -
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:38

Шо тут, больной начал потеть? :mrgreen: А где НБУ, который по легенде, должен сглаживать колебания?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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