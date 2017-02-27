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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:00
Буде. 28.24
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну откатились на 1% и шо? Главное закрепление выше 28.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всюди форситься інфа що транша нам не побачити. А без транша можуть почати гнати курс до низу, щоб мати дешеву валюту. Вже не раз перед траншем занижували, а після траншу починали рости. Як би цей раз падіння не закріпилося до весни, якщо дійсно ніякого траншу не буде.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:29
они трансф. частично на ням...ням и буль...буль, хороший отдых, др.покупки, налоги и остаток в приобретении след. недвиги и маленький запасик в зол. слиточек на чёрный день
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:36
уже со след. недели успокоятся выборы в америке и нам они встанут при любом президенте в 28,85 - это минимум на ноябрь.
а декабрь будет 28,85 - 29,5
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37
По аналогии можно сказать, что завтра будет определенный показатель курса.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обходятся без валюты?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:38
Шо тут, больной начал потеть? А где НБУ, который по легенде, должен сглаживать колебания?
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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