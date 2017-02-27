Охо-хо, чо делается. Вчера у нас в Сумах валютчики по 28.7 радостно покупали, а сегодня уже по 28.35, даже в банках можно взять
Это кто ж так баксы под выплату зарплат сливает?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Охо-хо, чо делается. Вчера у нас в Сумах валютчики по 28.7 радостно покупали, а сегодня уже по 28.35, даже в банках можно взять
Это кто ж так баксы под выплату зарплат сливает?
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:42
я уже забыл какого цвета все монеты и бумаги всех стран?
карточки и - немного золотишка в слитках.
только азарт остался по курсу
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 05 лис, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:43
Где там привидилось "закрепление"? С таким трендом 28 пробьют уже на следующей неделе
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 05 лис, 2020 15:54
Що за аномалія?!?
Сбєр онлайн продає по 28.28!
+50грн !
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Додано: Чет 05 лис, 2020 15:58
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