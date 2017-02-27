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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6724672567266727

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Охо-хо, чо делается. Вчера у нас в Сумах валютчики по 28.7 радостно покупали, а сегодня уже по 28.35, даже в банках можно взять :shock:
Это кто ж так баксы под выплату зарплат сливает?
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:42

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:они трансф. частично на ням...ням и буль...буль, хороший отдых, др.покупки, налоги и остаток в приобретении след. недвиги и маленький запасик в зол. слиточек на чёрный день


Обходятся без валюты?


я уже забыл какого цвета все монеты и бумаги всех стран?
карточки и - немного золотишка в слитках.
только азарт остался по курсу :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Чет 05 лис, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:43

  Zebra написав:Ну откатились на 1% и шо? Главное закрепление выше 28.

Где там привидилось "закрепление"? С таким трендом 28 пробьют уже на следующей неделе :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:54

Що за аномалія?!?

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 15:58

  greenozon написав:Що за аномалія?!?

Сбєр онлайн продає по 28.28!


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  #<1 ... 6724672567266727
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