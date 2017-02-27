Додано: Чет 05 лис, 2020 17:00

Основні цифри держбюджету-2021Что бросилось в глаза:1.Минималка до 6500 - увольнение лишних ртов (даже средним надо будет подтягивать не только минимальщиков, но и всех по тарифной сетке,не может техработница в небольшом городке получать как менеджер в небольшом городке)-очередное уменьшение среднего класса за счет банкротства части мелких-41 млрд.из бюджета для бюджетников- увеличение ЕСВ с оставшихся без общего плюса для пенс.фонда,так какмногие выедут,даже те,кто раньше не думал2.Инфляция около 7% - это вообще бред, учитывая минималку,разгон уже с сентября нынешнего года подтянет около 3% думаю даже по итогам 4-го квартала 2020-го.Будет - двузначная, 10 с хвостиком, это как минимум.3.Инвестиции 3 млрд.дол.Не стоит комментировать, просто улыбнемся.4.Курс 28-80 на конец 2021-го. Ну да, в случае если Штаты предложат нам стать 51-м штатом.Ребята заигрались. Авантюрные законы,разбрасыавние гривны с вертолета. 300 млрд. дефицита, при том, что в этом году будет около 200 млрд. Заимствования через ОВГЗ, когда весь ресурс внешний исчерпан, а внутренний -чистая пирамида.Какой 28-80,если норм.более менее дефицит бюджета 2.5% максимум, а тут 6% забили, и план по доходам -сомнительный.5.Рост доходов госбюджета на 91 млрд., ну-ну на фоне короны и раскачки лодки,КСУ - лишь один из первых элементов, дяди планируют свою игру многоступенчато.6.Рост ВВП 4.6%.А ведь из него они исчисляют рост доходов бюджета.Ну это ,похоже, что-то из серии -"зарплата учителям по 4 тыс. дол. ежемесячно"Тут либо они откровенно стебаются и прикалываются (тогда как можно верить в их обещанную стабильность экономики и гривны?),либо считают всех неграмотными простофилями , в т.ч. и МВФ,который забил для нас 3%.Но думаю и МВФ несколько излишне оптимистичен.7.Уровень безработицы 9.2%, занижен, учитывая сколько новых людей задумаются о том,чтобы слинять.8.Рост пенсий минимальной под 10% -допускаю,но тут следует помнить, поскольку денег в закромах - миши съели, и все будет финансироваться за счет проекта "Нью Васюки",то в конечном итоге и за минималку в 6500, и за пенсии, и за весь остальной невиданный пир на фоне вируса :-часть бизнеса заплатит закрытием, или балансирование на грани нуля-а мы все заплатим - курсом доллара и новыми прекрасными чеками в супермаркете.Т.е. оплачивать этот ресторан в конечном итоге нам придется.10.А в запасе у них еще есть много интересных задумок в стиле "Теслы", например, задумка Гетьманцева обложить налогом на недвижимость МАФы,общаги,деревенские санузлы на улице и главное - промышленные здания.Видать это хайп такой - удвоить темпы падения "промки".Из той же серии -поживиться деньгами заробитчан,которые и так не дают гривне грохнуться за сороковник,вливая сюда в СКВ нелегко заработанное, им бы такой кусок хлеба, а не сидеть в теплых сытных кабинетах,штаны протирать.А курс на моменте вниз, так это нормально.Байден-все-таки более слабый доллар видится, угроза ужесточения по короне-это все уже знают, что бабок будет мало, покупать будет не на что,плюс мизерные доходы бизнеса, плюс сравнительно небольшой импорт, вследствие пониженной потреб.активности и снижения складских запасов и еще много чего, плюс - таки по многим схемам у жирных дядек меньше суперприбылей стало (тут и скрутки и остальное)Ну и дисбалансы наращивают, бабок нет, тупо нарастает все и долг гарантированного покупателя разбойникам-зеленым, и долги по коммуналке со стороны обычного населения,и собираются все что можно выкачать из НБУ и госпредприятий по максимуму.Короче, с бабками в системе - напряг,на всех уровнях от гос-го,до уровня обычного соотечественика.Вот и реакция курса.Вопрос в глубине коррекции?26-50- исключаю на 100%.Месяц назад писал тут о минимуме в 27-50, ну это при максимально комфортных раскладах, и то не факт, 28 очень серьезный рубеж, который пока что не видится как пробойный.И последнее, не знаю как и все точных перспектив курса. Но то, что 10% с хвостом в следующем году только официальная пнфляция будет, а реальная 15-20% -это могу дать 100%.Готовим побольше денег на еженедельные закупки.По факту многое до 20% уже в сентябре выстрелило (в части магазинов хлеб, растительное, сахар,масло, яйка, импорт частично и т.п.) Покращення 30-лет продолжается,дали буде.