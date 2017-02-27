Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............05.11.2020..........06.11.2020
дата розрахунку............04.11.2020...........05.11.2020
Євро...............................33,4249................33,5819...+0.47%
Долар США....................28,5074................28,3643...-0.5%
После полудня гривна укрепилась еще на 6.5 копеек.
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Как и накануне, после утреннего кофе сначала подросли на 3 копейки, а после 11 уверенно пошли вниз. В самом начале спуска сузили спред до 1.5 копеек. До уровня открытия опустились незадолго до 12, но на этом не остановились. Все это происходит на фоне падения доллара в мире. Примечательно, что евро укрепился сильнее, чем упал индекс доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.4100 - 28.4250 (возможно уточнение), что на копейку ниже уровня открытия.
После 12 снижение превратилось в падение. Чуть больше часа потребовалось, чтобы преодолеть 16 копеек. Спред при этом растянулся до 2 копеек, что не много для такой динамики. Остановить этот полет смог только обед, который должен быть по расписанию Перед окончанием обеда участниками рынка был замечен НБУ, который совершил плановое пополнение закромов. После завершения плановой закупки, НБУ был замечен повторно. После обеда движение вниз возобновилось, но уже не столь резво. Почти за час опустились всего на 4 копейки. Удивительно, но непривычно сильная динамика не привела к очень сильному падению оборотов, наторговали в процессе и после основного падения достаточно много, о чем говорит существенное изменение официального курса относительно справочного. Все это время доллар в мире тоже падал, только после 15 чуть отскочил. Евро сегодня прибавил более 1%. Такая динамика на мировых рынках делает вполне объяснимой не слишком активную реакцию регулятора, который вышел перед самым окончанием сессии - относительно остальных основных валют гривна либо укрепилась незначительно, либо даже ослабла. Гривну сегодня можно назвать стабильной, рынок уравновесили, выкупив излишки, а резкие колебания доллара пусть сглаживает ФРС.
Официальный курс встретили котировками 28.2100 - 28.2300. За день опустились на 21 копейку относительно открытия и на 22 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 24.7980 (+6) +357
2018 - 28.0153 (-12) +35
2017 - 26.9626 (+3)
2016 - 25.5762 (-2)