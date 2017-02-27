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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6726672767286729>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:15

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.............05.11.2020..........06.11.2020
дата розрахунку............04.11.2020...........05.11.2020
Євро...............................33,4249................33,5819...+0.47%
Долар США....................28,5074................28,3643...-0.5%
После полудня гривна укрепилась еще на 6.5 копеек.
Гривна укрепилась на 8 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия со спредом 2 копейки. Как и накануне, после утреннего кофе сначала подросли на 3 копейки, а после 11 уверенно пошли вниз. В самом начале спуска сузили спред до 1.5 копеек. До уровня открытия опустились незадолго до 12, но на этом не остановились. Все это происходит на фоне падения доллара в мире. Примечательно, что евро укрепился сильнее, чем упал индекс доллара.
Справочный курс встретили котировками 28.4100 - 28.4250 (возможно уточнение), что на копейку ниже уровня открытия.
После 12 снижение превратилось в падение. Чуть больше часа потребовалось, чтобы преодолеть 16 копеек. Спред при этом растянулся до 2 копеек, что не много для такой динамики. Остановить этот полет смог только обед, который должен быть по расписанию :) Перед окончанием обеда участниками рынка был замечен НБУ, который совершил плановое пополнение закромов. После завершения плановой закупки, НБУ был замечен повторно. После обеда движение вниз возобновилось, но уже не столь резво. Почти за час опустились всего на 4 копейки. Удивительно, но непривычно сильная динамика не привела к очень сильному падению оборотов, наторговали в процессе и после основного падения достаточно много, о чем говорит существенное изменение официального курса относительно справочного. Все это время доллар в мире тоже падал, только после 15 чуть отскочил. Евро сегодня прибавил более 1%. Такая динамика на мировых рынках делает вполне объяснимой не слишком активную реакцию регулятора, который вышел перед самым окончанием сессии - относительно остальных основных валют гривна либо укрепилась незначительно, либо даже ослабла. Гривну сегодня можно назвать стабильной, рынок уравновесили, выкупив излишки, а резкие колебания доллара пусть сглаживает ФРС.
Официальный курс встретили котировками 28.2100 - 28.2300. За день опустились на 21 копейку относительно открытия и на 22 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 24.7980 (+6) +357
2018 - 28.0153 (-12) +35

2017 - 26.9626 (+3)
2016 - 25.5762 (-2)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:За день опустились на 21 копейку относительно открытия и на 22 копейки относительно вчерашнего закрытия.
что выборы в США животворящие делают!
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:29

  Zebra написав: Главное закрепление выше 28.


Кто сказал?

Два месяца морочили мозги вверх по 1-2 коп в день, тут за два дня с 28.6 до 28.2 - это как назвать?
А если такой режим еще пару лет будет, то что?

У нас уже давным давно курс не поддается никаким факторам и логике. Завтра/через месяц кто-то (например, наши новые друзья британцы) неожиданно нальет какой-то кредит пару миллиардов за кабальные условия (которые мы, точнее депутаты, выполнят в итоге) и как обычно на полгода вниз? Или опять кто-то крупный посчитает (или с ним договорятся) что можно входить в ОВГЗ и опять начнется. Если б бакс в мире показывал бы еще какую-то уверенную потенцию вверх - а так. :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Хрустальные мечты па30.
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Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:У нас уже давным давно курс не поддается никаким факторам и логике. Завтра/через месяц кто-то (например, наши новые друзья британцы) неожиданно нальет какой-то кредит пару миллиардов за кабальные условия (которые мы, точнее депутаты, выполнят в итоге) и как обычно на полгода вниз? Или опять кто-то крупный посчитает (или с ним договорятся) что можно входить в ОВГЗ и опять начнется
наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-). Когда в экономике есть свободные деньги доллар становится 28+ когда нету 27-. Крупные вливания вносят коррективы но логика от этого не меняется. В начале локдауна у людей и бизнеса были запасы, и курс смог вырасти на психологических опасениях (помните как в Европе туалетную бумагу гребли?). Сейчас часть запасов уже проедена, обороты упали, мультипликатор замедлился, все кто как мо6 оптимизировались, но нести в обменник стало нечего. Только богатые люди себе могут позволить открыть позицию в дорогом долларе, поэтому курс вниз. Надеюсь НбУ докупит в резервы то что сжёг в октябре. Чем больше гибкости, тем система стабильнее.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:54

  75stasstas75 написав:vitaliian
С чего бы это ему расти, евро вниз в ближайщее время, к 1.13-15
привет от евро, 1,1835 до декабря увидим 1,20

а пока покупаем доллар в сбербанке по 28,28 продаём ощаду по 28,35
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 16:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:наоборот наконец-то логика в курсообразовании появилась, доллар может быть "дорогой" (28+) или "дешевый" (27-).

Для того чтобы говорить о логике надо хотя бы год, а лучше два. У нас есть чуть более полгода стабильного роста курса. Причем напрямую с короной это не связано.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Оптовый налик, нахватавшийся па.65, тем временем стоит в едином картельном сговоре, подвинувшись максимум на 5 коп от утренних курсов.
:)
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/48159 ... chytannyam
Основні цифри держбюджету-2021

Что бросилось в глаза:
1.Минималка до 6500 - увольнение лишних ртов (даже средним надо будет подтягивать не только минимальщиков, но и всех по тарифной сетке,не может техработница в небольшом городке получать как менеджер в небольшом городке)
-очередное уменьшение среднего класса за счет банкротства части мелких
-41 млрд.из бюджета для бюджетников
- увеличение ЕСВ с оставшихся без общего плюса для пенс.фонда,так как
многие выедут,даже те,кто раньше не думал

2.Инфляция около 7% - это вообще бред, учитывая минималку,разгон уже с сентября нынешнего года подтянет около 3% думаю даже по итогам 4-го квартала 2020-го.
Будет - двузначная, 10 с хвостиком, это как минимум.

3.Инвестиции 3 млрд.дол.Не стоит комментировать, просто улыбнемся.

4.Курс 28-80 на конец 2021-го. Ну да, в случае если Штаты предложат нам стать 51-м штатом.Ребята заигрались. Авантюрные законы,разбрасыавние гривны с вертолета. 300 млрд. дефицита, при том, что в этом году будет около 200 млрд. Заимствования через ОВГЗ, когда весь ресурс внешний исчерпан, а внутренний -чистая пирамида.
Какой 28-80,если норм.более менее дефицит бюджета 2.5% максимум, а тут 6% забили, и план по доходам -сомнительный.

5.Рост доходов госбюджета на 91 млрд., ну-ну на фоне короны и раскачки лодки,КСУ - лишь один из первых элементов, дяди планируют свою игру многоступенчато.

6.Рост ВВП 4.6%.
А ведь из него они исчисляют рост доходов бюджета.

Ну это ,похоже, что-то из серии -"зарплата учителям по 4 тыс. дол. ежемесячно"

Тут либо они откровенно стебаются и прикалываются (тогда как можно верить в их обещанную стабильность экономики и гривны?),
либо считают всех неграмотными простофилями , в т.ч. и МВФ,который забил для нас 3%.

Но думаю и МВФ несколько излишне оптимистичен.

7.Уровень безработицы 9.2%, занижен, учитывая сколько новых людей задумаются о том,чтобы слинять.

8.Рост пенсий минимальной под 10% -допускаю,но тут следует помнить, поскольку денег в закромах - миши съели, и все будет финансироваться за счет проекта "Нью Васюки",
то в конечном итоге и за минималку в 6500, и за пенсии, и за весь остальной невиданный пир на фоне вируса :

-часть бизнеса заплатит закрытием, или балансирование на грани нуля

-а мы все заплатим - курсом доллара и новыми прекрасными чеками в супермаркете.

Т.е. оплачивать этот ресторан в конечном итоге нам придется.

10.А в запасе у них еще есть много интересных задумок в стиле "Теслы", например, задумка Гетьманцева обложить налогом на недвижимость МАФы,общаги,деревенские санузлы на улице и главное - промышленные здания.
Видать это хайп такой - удвоить темпы падения "промки".

Из той же серии -поживиться деньгами заробитчан,которые и так не дают гривне грохнуться за сороковник,вливая сюда в СКВ нелегко заработанное, им бы такой кусок хлеба, а не сидеть в теплых сытных кабинетах,штаны протирать.

А курс на моменте вниз, так это нормально.
Байден-все-таки более слабый доллар видится, угроза ужесточения по короне-это все уже знают, что бабок будет мало, покупать будет не на что,плюс мизерные доходы бизнеса, плюс сравнительно небольшой импорт, вследствие пониженной потреб.активности и снижения складских запасов и еще много чего, плюс - таки по многим схемам у жирных дядек меньше суперприбылей стало (тут и скрутки и остальное)
Ну и дисбалансы наращивают, бабок нет, тупо нарастает все и долг гарантированного покупателя разбойникам-зеленым, и долги по коммуналке со стороны обычного населения,
и собираются все что можно выкачать из НБУ и госпредприятий по максимуму.

Короче, с бабками в системе - напряг,на всех уровнях от гос-го,до уровня обычного соотечественика.
Вот и реакция курса.
Вопрос в глубине коррекции?
26-50- исключаю на 100%.
Месяц назад писал тут о минимуме в 27-50, ну это при максимально комфортных раскладах, и то не факт, 28 очень серьезный рубеж, который пока что не видится как пробойный.

И последнее, не знаю как и все точных перспектив курса. Но то, что 10% с хвостом в следующем году только официальная пнфляция будет, а реальная 15-20% -это могу дать 100%.
Готовим побольше денег на еженедельные закупки.По факту многое до 20% уже в сентябре выстрелило (в части магазинов хлеб, растительное, сахар,масло, яйка, импорт частично и т.п.) Покращення 30-лет продолжается,дали буде.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 05 лис, 2020 17:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:02

Автор77

Да, нарiдная власть гуляет «на все», как в свое время янукович.
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