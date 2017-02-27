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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зато какая у нас красавіца-пєрвая лєді ! Правда, автор77 ?
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09
В смысле? 13*1.19*1.18*1.17*1.16*1.14*1.11 = 31.35, это эквивалент курса при росте с капитализацией за 6 лет. Еще вопросы есть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:10
Автор77
весна настанет -сажать будем...клоунов и слуг
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кстати да, а где этот НБУ со своим пресловутым сглаживанием. Тот еще клоун
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:12
Alex2007
Может у него цэль - 26.00
Тогда еще пока нечего сглаживать (кроме сердешных пиков у ростишек)
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:13
наверное спускают на женщин , детей, покушать и отдохнуть ?
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с конкурирующего ресурса
Комментарии к торгам
16:11 Закрыли торги четверга на 20 копеек по "биду" и на 19 копеек по "офферу" ниже, чем в среду.
15:45 На рынке не осталось покупателей, кроме Нацбанка, который продолжает брать по 28,20.
15:20 Второе появление Нацбанка подтолкнуло к более активным действиям покупателей и немного успокоило продавцов. Сделки идут между 28,205 и 28,23.
15:06 Нацбанк повторно появился на рынке, на этот раз покупает по 28,20.
14:38 Нацбанк купил 20 млн. долларов - и ушел.
14:35 Наконец-то появился Нацбанк с покупкой по 28,205.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отвечу всем присутствующим,насчет "красавицы" , "сажать" и т.п.Я не перекрашиваюсь, просто тогда писал правду о бывших (там треш был побольше), сейчас пишу правду о нынешних,когда-то писал правду о сбежавших, в т.ч. не только на форумах инета,но и в прессе.
Дело в том, что клановая система деградирует 30 лет.
Это как бы априори. Поэтому и курс под 30-ку, поэтому дорогие продукты и отдых, поэтому до уровня поляков нам еще пилять десятилетиями, при условии, что они начнут деградировать, или стоять на месте.
Это по факту русская система экономики. КСУ - это как вишенка на торте, уже вершина абсурда и деградации. У нас страна, где средний класс уменьшается с каждым днем (не считаю золотых лет 2005-2008), а верхушка и обслуга тупо пилит бабки, у них эллинги,суперджетты, яхты, особняки как у шейхов и квадрат в Новопечерских по 4 штуки,дети в Лондоне и Швейцарии.А мы все спорим о мелочевке, при том,что потенциал Украины - на уровне Австрии,Бельгии и т.п.,только он в ограниченных карманах осел, вместо того,чтобы как уних попасть в карманы всего населения.
Но у мистера Фикса : ) есть план:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48161 ... tsyu-z-mvf
Шмигаль: Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ
Отдолжить побольше, и хорошенько порыться по нашим карманам.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
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