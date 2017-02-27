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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6726672767286729

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Зато какая у нас красавіца-пєрвая лєді ! Правда, автор77 ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:09

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:Ну откатились на 1% и шо? Главное закрепление выше 28.

Где там привидилось "закрепление"? С таким трендом 28 пробьют уже на следующей неделе :)

Купившие доллар за гривну по любому курсу продадут его с прибылью в любом случае, а застрявшие в гривне па5, па8, па13 уже никогда не откупятся. Разве что после деноминации как в Беларуси :mrgreen:

В смысле? 13*1.19*1.18*1.17*1.16*1.14*1.11 = 31.35, это эквивалент курса при росте с капитализацией за 6 лет. Еще вопросы есть?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:10

Автор77

весна настанет -сажать будем...клоунов и слуг :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кстати да, а где этот НБУ со своим пресловутым сглаживанием. Тот еще клоун
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:12

Alex2007

Может у него цэль - 26.00
Тогда еще пока нечего сглаживать (кроме сердешных пиков у ростишек)
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:13

  Investor_K написав:
  Игорь Алексеевич написав:какой курс будет и в какой валюте держать сбережения???))
сегодня 5 ноября и многие с 01 по 05 число ежемесячно получают бабосы за аренду недвиги.
им по барабану курс уже давно)) :D


А бабосы они в какую валюту трансформируют?

наверное спускают на женщин , детей, покушать и отдохнуть ?
====================
с конкурирующего ресурса
Комментарии к торгам

16:11 Закрыли торги четверга на 20 копеек по "биду" и на 19 копеек по "офферу" ниже, чем в среду.
15:45 На рынке не осталось покупателей, кроме Нацбанка, который продолжает брать по 28,20.
15:20 Второе появление Нацбанка подтолкнуло к более активным действиям покупателей и немного успокоило продавцов. Сделки идут между 28,205 и 28,23.
15:06 Нацбанк повторно появился на рынке, на этот раз покупает по 28,20.
14:38 Нацбанк купил 20 млн. долларов - и ушел.
14:35 Наконец-то появился Нацбанк с покупкой по 28,205.
"людина померла, і якщо в неї було діагностовано ковід2019, вона потрапляє в статистику. Не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність вже менше ніж 2%” гол. держ.сан. лікар України
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Отвечу всем присутствующим,насчет "красавицы" , "сажать" и т.п.Я не перекрашиваюсь, просто тогда писал правду о бывших (там треш был побольше), сейчас пишу правду о нынешних,когда-то писал правду о сбежавших, в т.ч. не только на форумах инета,но и в прессе.
Дело в том, что клановая система деградирует 30 лет.
Это как бы априори. Поэтому и курс под 30-ку, поэтому дорогие продукты и отдых, поэтому до уровня поляков нам еще пилять десятилетиями, при условии, что они начнут деградировать, или стоять на месте.
Это по факту русская система экономики. КСУ - это как вишенка на торте, уже вершина абсурда и деградации. У нас страна, где средний класс уменьшается с каждым днем (не считаю золотых лет 2005-2008), а верхушка и обслуга тупо пилит бабки, у них эллинги,суперджетты, яхты, особняки как у шейхов и квадрат в Новопечерских по 4 штуки,дети в Лондоне и Швейцарии.А мы все спорим о мелочевке, при том,что потенциал Украины - на уровне Австрии,Бельгии и т.п.,только он в ограниченных карманах осел, вместо того,чтобы как уних попасть в карманы всего населения.

Но у мистера Фикса : ) есть план:
https://news.finance.ua/ua/news/-/48161 ... tsyu-z-mvf
Шмигаль: Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФ

Отдолжить побольше, и хорошенько порыться по нашим карманам. :(
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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