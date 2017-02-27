Додано: Чет 05 лис, 2020 17:21

Отвечу всем присутствующим,насчет "красавицы" , "сажать" и т.п.Я не перекрашиваюсь, просто тогда писал правду о бывших (там треш был побольше), сейчас пишу правду о нынешних,когда-то писал правду о сбежавших, в т.ч. не только на форумах инета,но и в прессе.Дело в том, что клановая система деградирует 30 лет.Это как бы априори. Поэтому и курс под 30-ку, поэтому дорогие продукты и отдых, поэтому до уровня поляков нам еще пилять десятилетиями, при условии, что они начнут деградировать, или стоять на месте.Это по факту русская система экономики. КСУ - это как вишенка на торте, уже вершина абсурда и деградации. У нас страна, где средний класс уменьшается с каждым днем (не считаю золотых лет 2005-2008), а верхушка и обслуга тупо пилит бабки, у них эллинги,суперджетты, яхты, особняки как у шейхов и квадрат в Новопечерских по 4 штуки,дети в Лондоне и Швейцарии.А мы все спорим о мелочевке, при том,что потенциал Украины - на уровне Австрии,Бельгии и т.п.,только он в ограниченных карманах осел, вместо того,чтобы как уних попасть в карманы всего населения.Но у мистера Фикса : ) есть план:Шмигаль: Ситуація з Конституційним судом не вплине на співпрацю з МВФОтдолжить побольше, и хорошенько порыться по нашим карманам.