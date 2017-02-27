Автор77 написав:Кстати, новая тема для влияния США на курс доллар-евро и на курс доллар-слабые денежные единицы.
Как вам инфо с Лиги?:
обещания Байдена.
Во внутренней политике: вернуть США в Парижское соглашение по климату реализовать план по борьбе с изменением климата за два триллиона долларов, в рамках которого развить зеленые технологии и избавить энергетику США от большей части выбросов к 2035 выделить 700 миллиардов на закупку американской продукции и научно-исследовательские работы бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства увеличить программу приема мигрантов Во внешней политике: перестроить цепочки поставок товаров США и союзникам, уменьшив зависимость от российского и китайского импорта продлить российско-американский договор СНВ-3 вернуться в иранскую ядерную сделку, если Тегеран согласится работать с ЕС над планом экономической поддержки "подлинно суверенной" Беларуси.
Мое мнение: по евро-доллар ,евровалюта резко вверх по мере разруливания хотя бы частичного вопроса ковида, в принципе какие-то пока что минимальное стартовое движение мы даже по двум последним дням видим на результатах в штатах.
по гривна-доллар, гривна девальвирует, но чуть более медленными темпами, учитывая все-таки, что по кредитам должно быть полегче чем при прежних раскладах (основной триггер решений МВФ конечно же штаты).
Alex2007 написав: я об том же. Чето считают, потом сферические выборщики на основании подсчитанных данных формируют свои голоса. А показать ход подсчета бюллетней/анкет где-то в едином официальном окне - фиг, ищите в гугле; а официальные цифры уже появятся потом, по факту подсчета "отдельным протоколом". Наверное когда-то приватизировали свои ТВК/ЦВК
Дело не в приватизации, а в большой самостоятельности отдельных (хоть и соединенных) американских государств (States of America).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast yuri_m Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty ИгорьАлексеевич Lion+
Автор77 написав:Уроженка Черниговщины стала сенатором в США!
Это в тему валютного курса.
Украинцы вообще-то профессиональны,трудолюбивы ,успешны в мире,амбитны.
Курс 28 - не их "заслуга", а заслуга клановой тридцатилетней системы.
Вот и вся суть, корень так сказать проблем нашей экономики и нашего курса.
Щира патріотка. Ждём её детей или родственников на заработки в Украине в министерствах и набсоветах госкомпаний и банков
Мое мнение тут несколько отличается от вашего. Я считаю,нельзя всех мерять по Яресько. Но в целом,представить, что в любой цивилизованной стране мира есть персонажи типа наших судей - не реально.Они другие, они просто даже не понимают, почему у нас страна судей.Другое дело, что видя нашу систему самые худшие из представителей запада интересуются тут приработком.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
холява написав:Это Вы от злости такое написали . По Вашей логике , если в конгресс США избрали еврея , то он тут же должен ехать в Израиль и контролировать уборку фиников ?
"Бывшие украинские", или "бывшие восточно-европейские" заработчане, присылаемые метрополией, представляют собой не лучший образец профессионализма и патриотизма (правда хз какого - американского, западно-европейского, денежного)
Автор77 написав:6.Рост ВВП 4.6%. А ведь из него они исчисляют рост доходов бюджета.
Дополню от себя.
Рост ВВП в 2021-м при самом благоприятном сценарии не превысит 2%, а скорее будет нулевым. Чисто статистически 1-й квартал на высокой базе 2020-го (а она еще была высокой до середины марта) даст -3%. Но вероятнее всего, из-за эпидемии экономику придется повторно лочить, и падение будет более глубоким.
Далее во 2-м квартале - рост на низкой базе 2020-го, и все - дальнейших предпосылок к чему-либо, кроме топтания на месте, нет!
Кстати, рынок земли, даже если будет запущен удачно с приходом иностранного капитала (в чем есть большие сомнения, но допустим) на ВВП вообще никакого прямого эффекта не окажет, поскольку монетизация не равно создание продукта. В лучшем случае это даст гривне небольшую временную фору на межбанке.
Теперь о бюджетировании: 1% номинального ВВП - это примерно 40 млрд грн. Соответственно, проект Бюджета 2021 сверстан на очковтиральных цифрах ВВП, завышенных примерно на 100 млрд грн (в доходах бюджетов всех уровней это порядка 40 млрд грн).
Далее, расходы Бюджета 1,35 трлн - это на 15% выше ПЛАНОВЫХ расходов Бюджета 2020. Ключевое - плановых. Даже +15% при инфляции 7% - это профанация, поскольку требует значительного роста заимствований, которому неоткуда браться, кроме прямой эмиссии. Но и это не самое плохое - Бюджет 2020 не исполняется по расходам, поскольку не исполняется по доходам! ФАКТИЧЕСКИЕ бюджетные расходы 2020 составят до 1,05 трлн, соответственно, прирост 2021/2020 планируется (а точнее сказать - фантазируется) не на 15%, а на феерические 29%!!!
При нулевом экономической росте и умеренной инфляции эти цели недостижимы - либо печатный станок плюс девальвация, либо снова неисполнение Бюджета с недофинансированием социалки и итак немногочисленных программ развития, что в свою очередь будет значить еще большее сжатие экономики по потребительскому спросу и производству. Круговая порука...