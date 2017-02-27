Додано: Чет 05 лис, 2020 18:37

Автор77 написав: 6.Рост ВВП 4.6%.

А ведь из него они исчисляют рост доходов бюджета.

6.Рост ВВП 4.6%.А ведь из него они исчисляют рост доходов бюджета.

Дополню от себя.Рост ВВП в 2021-м при самом благоприятном сценарии не превысит 2%, а скорее будет нулевым. Чисто статистически 1-й квартал на высокой базе 2020-го (а она еще была высокой до середины марта) даст -3%. Но вероятнее всего, из-за эпидемии экономику придется повторно лочить, и падение будет более глубоким.Далее во 2-м квартале - рост на низкой базе 2020-го, и все - дальнейших предпосылок к чему-либо, кроме топтания на месте, нет!Кстати, рынок земли, даже если будет запущен удачно с приходом иностранного капитала (в чем есть большие сомнения, но допустим) на ВВП вообще никакого прямого эффекта не окажет, поскольку монетизация не равно создание продукта. В лучшем случае это даст гривне небольшую временную фору на межбанке.Теперь о бюджетировании: 1% номинального ВВП - это примерно 40 млрд грн. Соответственно, проект Бюджета 2021 сверстан на очковтиральных цифрах ВВП, завышенных примерно на 100 млрд грн (в доходах бюджетов всех уровней это порядка 40 млрд грн).Далее, расходы Бюджета 1,35 трлн - это на 15% выше ПЛАНОВЫХ расходов Бюджета 2020. Ключевое - плановых. Даже +15% при инфляции 7% - это профанация, поскольку требует значительного роста заимствований, которому неоткуда браться, кроме прямой эмиссии. Но и это не самое плохое - Бюджет 2020 не исполняется по расходам, поскольку не исполняется по доходам! ФАКТИЧЕСКИЕ бюджетные расходы 2020 составят до 1,05 трлн, соответственно, прирост 2021/2020 планируется (а точнее сказать - фантазируется) не на 15%, а на феерические 29%!!!При нулевом экономической росте и умеренной инфляции эти цели недостижимы - либо печатный станок плюс девальвация, либо снова неисполнение Бюджета с недофинансированием социалки и итак немногочисленных программ развития, что в свою очередь будет значить еще большее сжатие экономики по потребительскому спросу и производству. Круговая порука...