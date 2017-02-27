|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:45
Амвросий написав: Автор77 написав:
2.Инфляция около 7% - это вообще бред, учитывая минималку,разгон уже с сентября нынешнего года подтянет около 3% думаю даже по итогам 4-го квартала 2020-го.
Будет - двузначная, 10 с хвостиком, это как минимум.
если судить по ценам на продукты, инфляция с марта где-то 20%
особливо цибуля і картопля
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21979
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48
Вкладчик1234 написав: холява написав:
Это Вы от злости такое написали .
По Вашей логике , если в конгресс США избрали еврея , то он тут же должен ехать в Израиль и контролировать уборку фиников ?
"Бывшие украинские", или "бывшие восточно-европейские" заработчане, присылаемые метрополией, представляют собой не лучший образец профессионализма и патриотизма (правда хз какого - американского, западно-европейского, денежного)
Супрун, Яресько, "антикоррупционеры", "соросята" (самокатчик, вголос, и т.д.), недо-эмигранты Яценюк, Луценко, Коболев, Милованов. "Тысячи их!"
Оффтоп закончил, если что.
Можно позже продолжить в политической ветке
Арбуз, Стоматолог, Нелох, Проффэссор, Кіля...
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21979
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48
Автор77 написав:
1) Украинцы вообще-то профессиональны,трудолюбивы ,успешны в мире,амбитны.
2) Курс 28 - не их "заслуга", а заслуга клановой тридцатилетней системы.
3) Вот и вся суть, корень так сказать проблем нашей экономики и нашего курса.
С первым я очень соглашусь, второе поправлю, третье - без комментариев.
По 2): Весь мир удивляется, как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в жо_ Да, это заслуга нашей кланово-олигархической системы. Курс 28 здесь не самое главное по сравнению с утратой лидерских позиций, которые мы занимали и могли бы занять в разных сферах. Но самое печальное то, что в будущем, увы, не предвидится "свержение" этой системы.
-
Lady_N
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 05.07.20
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:58
Игорь Алексеевич написав:
им по барабану курс уже давно))
а в какой валюте они считают доходность, яблоки-бананы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 4956
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1031 раз.
- Подякували: 1437 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OptiX
, ЛОБ
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|20239
|2592760
|
|
|7277
|1671418
|
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
|
|540
|129532
|
|