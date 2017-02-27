RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6728672967306731

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:45

  Амвросий написав:
  Автор77 написав:2.Инфляция около 7% - это вообще бред, учитывая минималку,разгон уже с сентября нынешнего года подтянет около 3% думаю даже по итогам 4-го квартала 2020-го.
Будет - двузначная, 10 с хвостиком, это как минимум.


если судить по ценам на продукты, инфляция с марта где-то 20%

особливо цибуля і картопля
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48

  Вкладчик1234 написав:
  холява написав:Это Вы от злости такое написали .
По Вашей логике , если в конгресс США избрали еврея , то он тут же должен ехать в Израиль и контролировать уборку фиников ?

"Бывшие украинские", или "бывшие восточно-европейские" заработчане, присылаемые метрополией, представляют собой не лучший образец профессионализма и патриотизма (правда хз какого - американского, западно-европейского, денежного)

Супрун, Яресько, "антикоррупционеры", "соросята" (самокатчик, вголос, и т.д.), недо-эмигранты Яценюк, Луценко, Коболев, Милованов. "Тысячи их!"

Оффтоп закончил, если что.
Можно позже продолжить в политической ветке

Арбуз, Стоматолог, Нелох, Проффэссор, Кіля...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21979
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1604 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:48

  Автор77 написав:1) Украинцы вообще-то профессиональны,трудолюбивы ,успешны в мире,амбитны.

2) Курс 28 - не их "заслуга", а заслуга клановой тридцатилетней системы.

3) Вот и вся суть, корень так сказать проблем нашей экономики и нашего курса.

С первым я очень соглашусь, второе поправлю, третье - без комментариев.
По 2): Весь мир удивляется, как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в жо_ Да, это заслуга нашей кланово-олигархической системы. Курс 28 здесь не самое главное по сравнению с утратой лидерских позиций, которые мы занимали и могли бы занять в разных сферах. Но самое печальное то, что в будущем, увы, не предвидится "свержение" этой системы.
Lady_N
 
Повідомлень: 90
З нами з: 05.07.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:им по барабану курс уже давно))
а в какой валюте они считают доходность, яблоки-бананы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4956
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1031 раз.
Подякували: 1437 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6728672967306731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: OptiX, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2022, 2023, 2024
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
20239 2592760
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 18:18
phantom_systems
Валютный рынок в мире 1 ... 726, 727, 728
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7277 1671418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 лис, 2020 16:21
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 53, 54, 55
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
540 129532
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 жов, 2020 14:45
sergey_sryvkin

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26178)
05.11.2020 18:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.