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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6728672967306731

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 186
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
35
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 186
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:им по барабану курс уже давно))
а в какой валюте они считают доходность, яблоки-бананы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:23

  Lady_N написав:
  Автор77 написав:1) Украинцы вообще-то профессиональны,трудолюбивы ,успешны в мире,амбитны.

2) Курс 28 - не их "заслуга", а заслуга клановой тридцатилетней системы.

3) Вот и вся суть, корень так сказать проблем нашей экономики и нашего курса.

С первым я очень соглашусь, второе поправлю, третье - без комментариев.
По 2): Весь мир удивляется, как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в жо_ Да, это заслуга нашей кланово-олигархической системы. Курс 28 здесь не самое главное по сравнению с утратой лидерских позиций, которые мы занимали и могли бы занять в разных сферах. Но самое печальное то, что в будущем, увы, не предвидится "свержение" этой системы.



Вот блин, прямо в "десятку".
Да это печалька на самом деле.
Ключевые ваши слова - "не предвидится "свержение" этой системы".

Именно отсюда я делаю выводы про долгосрочные перспективы гривны.

А самое забавное, что мы здесь перетираем мелочевку зачастую,
а итог ,высказанный вами :
".........как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в..."
очень многие просто не понимают,
все ищут виновного кого-нибудь.
Да все виновны по большому счету.
И продолжают заниматься фигней.
Вот про КСУ:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48151 ... shenij-ksu

Все эти предложения по ним пока что, это как встретить в подворотне темных личностей и отбиваться от них букетиком фиалок.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:30

  Alex2007 написав:кстати да, а где этот НБУ со своим пресловутым сглаживанием. Тот еще клоун

Вышел и прикупил 40-60 млн :) Тоже заработали на загончике, молодцы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 19:40

  Автор77 написав:
А самое забавное, что мы здесь перетираем мелочевку зачастую,
а итог ,высказанный вами :
".........как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в..."
очень многие просто не понимают,
все ищут виновного кого-нибудь.
Да все виновны по большому счету.
И продолжают заниматься фигней.

Никто никого не ищет. Вы уже всех нашли и определили - олигархи и кланы. Здесь все наслаждаются жизнью, тратят деньги, покупают доллары, инвестируют. Совсем скоро и золотая монета из Укргаза уйдет. Я не помню чтобы здесь кто-то плакался что недоедает. А про +5кг после двухнедельного курорта помню.
А на счет заниматься фигней - это да, этого не отнять :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот Фурса вчера высказался так контроверсионно:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48149 ... rov-v-ssha
Фурса уточнил, что транш Украина не получит.
“Транш не под вопросом, транша не будет. Еще никто не вышел и не сказал, что транша не будет, но его не будет. Собственно, отсутствие сотрудничества с МВФ и вызывает давление на национальную валюту, потому что люди видят, что не будет поддержки со стороны наших западных партнеров. И единственный вариант финансирования дефицита бюджета – это запуск печатного станка. Мы сломали почти все ключевые реформы, которые были проведены – это Национальный банк, антикоррупционная реформа. И просто времени не хватит для того, чтобы возобновить доверие. Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено”

Может поменяет мнение после результата в штатах окончательного?

На мировых рынках вот таке:
...........Доллар США демонстрирует самое сильное трехдневное падение с марта.Трейдеры сократили спрос на доллары как защитный актив, поскольку демократ Джо Байден приблизился к победе в президентской гонке в США.По отношению к корзине своих конкурентов доллар США упал на 0,7% (евро на 0.9%).Наибольший рост показали валюты, на которые в последние годы пришлась основная тяжесть протекционистской политики Трампа.....
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:10

Мінекономіки: Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки

"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію Держрезерву"
https://www.epravda.com.ua/news/2020/11/5/666979/
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:17

Автор77

Я думаю , что все будет хорошо !
Поверьте , бросить такой кусок земли , В ТАКОМ месте !

Я даже предположить не могу , кто не захочет за это побороться .

Просто немного"железной воли " и способность сказать ОНИ НАМ МЕШАЛИ .
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс биткоина (Bitcoin) целый день 5 ноября ставит рекорды по росту: за один день он взлетел почти на 9%, и на 18:30 достиг уровня $15240 за монету. Это самый высокий уровень с января 2018 года, а за последний месяц криптовалюта подорожала на 35%.

Еще вчера вечером цены стояли на $13,99 тыс./₿, но уже к 10 утра сегодняшнего дня подскочили на $14,5 тыс./₿, а после стихийно росли целый день. За взлетом до $15240 последовала коррекция, но совсем небольшая: на 19:15 Bitcoin отошел на $15,18 тыс./₿.

Главная причина такого подорожания - выборы в Соединенных Штатах, и ожидания с ними связанные. Инвесторы пристально следили за подсчетами голосов, и как только стали убеждаться, что голосование выиграет демократ Джой Байден, начали перевкладывать средства из доллара в криптовалюту. Ведь всем известно, что Байден выступал за более масштабную программу стабилизации американской экономики, чем его политический противник - нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.

Максимум вливаний, на который удавалось уговорить администрацию Трампа, - это $1,8 трлн. В то время как демократы говорили, что экономике минимально нужно $2,2 трлн, но для реального экономического эффекта требуется $3 трлн. Это эмиссионный доллар, который точно будет провоцировать девальвацию американской валюты.

Инвесторы бегут из доллара в биткоин и прочие активы, чтобы минимизировать свои потери. Курс 28 увидим уже завтра. Самое время провести аукцион овгз для нерезов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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