а в какой валюте они считают доходность, яблоки-бананы?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 18:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
а в какой валюте они считают доходность, яблоки-бананы?
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:23
Вот блин, прямо в "десятку".
Да это печалька на самом деле.
Ключевые ваши слова - "не предвидится "свержение" этой системы".
Именно отсюда я делаю выводы про долгосрочные перспективы гривны.
А самое забавное, что мы здесь перетираем мелочевку зачастую,
а итог ,высказанный вами :
".........как наша страна с такими ресурсами и возможностями за тридцать лет пришла в..."
очень многие просто не понимают,
все ищут виновного кого-нибудь.
Да все виновны по большому счету.
И продолжают заниматься фигней.
Вот про КСУ:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48151 ... shenij-ksu
Все эти предложения по ним пока что, это как встретить в подворотне темных личностей и отбиваться от них букетиком фиалок.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:30
Вышел и прикупил 40-60 млн Тоже заработали на загончике, молодцы.
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 05 лис, 2020 19:40
Никто никого не ищет. Вы уже всех нашли и определили - олигархи и кланы. Здесь все наслаждаются жизнью, тратят деньги, покупают доллары, инвестируют. Совсем скоро и золотая монета из Укргаза уйдет. Я не помню чтобы здесь кто-то плакался что недоедает. А про +5кг после двухнедельного курорта помню.
А на счет заниматься фигней - это да, этого не отнять
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот Фурса вчера высказался так контроверсионно:
https://news.finance.ua/ru/news/-/48149 ... rov-v-ssha
Фурса уточнил, что транш Украина не получит.
“Транш не под вопросом, транша не будет. Еще никто не вышел и не сказал, что транша не будет, но его не будет. Собственно, отсутствие сотрудничества с МВФ и вызывает давление на национальную валюту, потому что люди видят, что не будет поддержки со стороны наших западных партнеров. И единственный вариант финансирования дефицита бюджета – это запуск печатного станка. Мы сломали почти все ключевые реформы, которые были проведены – это Национальный банк, антикоррупционная реформа. И просто времени не хватит для того, чтобы возобновить доверие. Сейчас сотрудничество с МВФ заморожено”
Может поменяет мнение после результата в штатах окончательного?
На мировых рынках вот таке:
...........Доллар США демонстрирует самое сильное трехдневное падение с марта.Трейдеры сократили спрос на доллары как защитный актив, поскольку демократ Джо Байден приблизился к победе в президентской гонке в США.По отношению к корзине своих конкурентов доллар США упал на 0,7% (евро на 0.9%).Наибольший рост показали валюты, на которые в последние годы пришлась основная тяжесть протекционистской политики Трампа.....
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:10
Мінекономіки: Аудит Держрезерву підтвердив розкрадання запасів і мільйонні збитки
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію Держрезерву"
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:17
Автор77
Я думаю , что все будет хорошо !
Поверьте , бросить такой кусок земли , В ТАКОМ месте !
Я даже предположить не могу , кто не захочет за это побороться .
Просто немного"железной воли " и способность сказать ОНИ НАМ МЕШАЛИ .
Додано: Чет 05 лис, 2020 20:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Инвесторы бегут из доллара в биткоин и прочие активы, чтобы минимизировать свои потери. Курс 28 увидим уже завтра. Самое время провести аукцион овгз для нерезов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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