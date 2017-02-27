Курс биткоина (Bitcoin) целый день 5 ноября ставит рекорды по росту: за один день он взлетел почти на 9%, и на 18:30 достиг уровня $15240 за монету. Это самый высокий уровень с января 2018 года, а за последний месяц криптовалюта подорожала на 35%.



Еще вчера вечером цены стояли на $13,99 тыс./₿, но уже к 10 утра сегодняшнего дня подскочили на $14,5 тыс./₿, а после стихийно росли целый день. За взлетом до $15240 последовала коррекция, но совсем небольшая: на 19:15 Bitcoin отошел на $15,18 тыс./₿.



Главная причина такого подорожания - выборы в Соединенных Штатах, и ожидания с ними связанные. Инвесторы пристально следили за подсчетами голосов, и как только стали убеждаться, что голосование выиграет демократ Джой Байден, начали перевкладывать средства из доллара в криптовалюту. Ведь всем известно, что Байден выступал за более масштабную программу стабилизации американской экономики, чем его политический противник - нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.



Максимум вливаний, на который удавалось уговорить администрацию Трампа, - это $1,8 трлн. В то время как демократы говорили, что экономике минимально нужно $2,2 трлн, но для реального экономического эффекта требуется $3 трлн. Это эмиссионный доллар, который точно будет провоцировать девальвацию американской валюты.

