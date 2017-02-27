Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію “Держрезерву” https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... onniZbitki
Ну я об этом еще вчера писал,когда Трамп побеждал: Трамп это слабеющий доллар Байден -это усиленно слабеющий доллар.
Вообще в историческом разрезе доллар сильно проигрывает даже в Украине. Нет,не в гривне конечно В хороших активах.Когда-то близко к нулевым покупал нежилое.Причем аукцион выиграл,через ФГИ,объект малой приватизации.Цена за квадрат-менее 200 дол. кв.м.Потом на пике в 2008-м если бы на продажу ставил,было бы не менее 4 тыс. кв.м.,т.е. в 20 раз, сейчас - где-то 1-1.5 тыс.
Каждый у кого в кармане 100 $ в какой-то мере спонсор США и это не шутка.
Возникает вопрос - как собрать на долгосрочную инвестицию, ведь на приличное авто, на жилье нужно достаточно долго собирать.Золото,крипта - ну это на любителя,риски,качели,маржа,ликвидность и все такое. Депозиты - как вариант, надо только пытаться тренды угадать и переворачиваться ,пусть и не всегда удачно, но в целом,чтобы больше направление угадывать. Я сам активно играл на депо, когда ставки доходили по евро до 13% годовых, был момент за два месяца (!) более 2 штук евро в профит пришло,,или по гривне около 20% без всяких налогов. Сейчас это больше нервотрепка,да еще и налоги конские. Остается верить в потенциал евро.В основном сливал в активы его по 1-40, но был один момент, когда скрепя сердце в конце 2016 пришлось по 1-04 отдать. Учитывая среднее значение евро между 1-04 (минимумы последних лет) и 1-60 (исторический максимум), плюс Байден, плюс количественное смягчение, плюс янки более бесшабашны чем бюргеры и в фин.дисциплине также,вариант евро 1-25, 1-35 с хвостиком - вполне вероятен,хотя гарантии конечно никто дать не может, каждый рискует своими деньгами сам.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
zРадио написав:Дежурные новости из жизни "ненажерливих мишей"
Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію “Держрезерву” https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... onniZbitki
не знаю ,уместно ли такое: "что будет если Киев оградить тремя рядами колючей проволки?" ответ: "каждый будет понимать за что он сидит."
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Курс биткоина (Bitcoin) целый день 5 ноября ставит рекорды по росту: за один день он взлетел почти на 9%, и на 18:30 достиг уровня $15240 за монету. Это самый высокий уровень с января 2018 года, а за последний месяц криптовалюта подорожала на 35%.
Еще вчера вечером цены стояли на $13,99 тыс./₿, но уже к 10 утра сегодняшнего дня подскочили на $14,5 тыс./₿, а после стихийно росли целый день. За взлетом до $15240 последовала коррекция, но совсем небольшая: на 19:15 Bitcoin отошел на $15,18 тыс./₿.
Главная причина такого подорожания - выборы в Соединенных Штатах, и ожидания с ними связанные. Инвесторы пристально следили за подсчетами голосов, и как только стали убеждаться, что голосование выиграет демократ Джой Байден, начали перевкладывать средства из доллара в криптовалюту. Ведь всем известно, что Байден выступал за более масштабную программу стабилизации американской экономики, чем его политический противник - нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.
Максимум вливаний, на который удавалось уговорить администрацию Трампа, - это $1,8 трлн. В то время как демократы говорили, что экономике минимально нужно $2,2 трлн, но для реального экономического эффекта требуется $3 трлн. Это эмиссионный доллар, который точно будет провоцировать девальвацию американской валюты.
Инвесторы бегут из доллара в биткоин и прочие активы, чтобы минимизировать свои потери. Курс 28 увидим уже завтра. Самое время провести аукцион овгз для нерезов.
Что это творится ? Неужели Байдена избирают для того, чтобы он слил доллар в унитаз ?
Его избирают, чтобы мы затарились дешевым долларом по очень низкому курсу!
zРадио написав:Дежурные новости из жизни "ненажерливих мишей"
Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації - це перелік лише деяких основних пунктів з висновку Держаудитслужби, яка проводила ревізію “Держрезерву” https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang= ... onniZbitki
Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей. Но в том, что абсолютно все давно продали - сомнений не возникает.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 05 лис, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian написав:Инвесторы бегут из доллара в биткоин и прочие активы, чтобы минимизировать свои потери. Курс 28 увидим уже завтра. Самое время провести аукцион овгз для нерезов.
Не вижу ничего хотя бы отдаленно близкого между биткоином и гривной. Первый - распределенный актив с математически фиксированной, составляющей на сегодня 1,8%/год и уполовинивающейся каждые 4 года инфляцией. Гривна - фидуциарная (т.е. вольно печатаемая) валюта, эмиссионный центр которой находится в руках кодлы, решающей свои популистские и маргинальные цели.
Да, вероятная победа Байдена воспринимается мировыми рынками как сигнал к краткосрочной расширенной эмиссии доллара, но это вовсе не значит, что наши внутренние проблемы могут быть решены меньшими объемами эмиссии гривны - на ключевые бюджетные показатели 2021-го посмотрите (если макростатистика за 2020-й ни о чем не говорит ).
Глобальные кризисные явления никуда не делись - экономики Европы закрываются на жесткие карантины. Американская - вопрос недель. Наша - вопрос дней. Но вы нарадоваться росту биткоина не можете ))) Гривна в нему с начала года потеряла более 60% стоимости! Карл, более 60%!!! 172 тыс грн за монету 1 января, 431 тыс грн за монету 5 ноября!!! Ну зачем натягивать сову на глобус?..
zРадио написав:Не вижу ничего хотя бы отдаленно близкого между биткоином и гривной. Первый - распределенный актив с математически фиксированной, составляющей на сегодня 1,9% от ликвидной массы и уполовинивающейся каждые 4 года. Гривна - фидуциарная (т.е. вольно печатаемая) валюта, эмиссионный центр которой находится в руках дураков, решающих свои популистские и маргинальные цели.
близкого и правда между ними нет ничего, за биткоином нет ровно ничего кроме доверия к нему. К гривне нет доверия (сами знаете причины) но экономический потенциал Украины огромен, сколько у биткоина атомных реакторов, км. ж/д дорог и т.д.?
Вы сильно упрощаете картину говоря что " эмиссионный центр находится в руках дураков", на мой взгляд после развала совка странам (кроме некоторых) элита не предложила народу никаких ценностей. Обесценилось всё советское, но мало что обрело ценность. Запущен процесс деградации, в т.ч. экономической. Дураки - слишком мягкое слово, дурак может насытиться, более точное слово- подонки, эти не насытятся никогда.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 21:44, всього редагувалось 5 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat