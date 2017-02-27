Додано: Чет 05 лис, 2020 21:03

Ну я об этом еще вчера писал,когда Трамп побеждал:Трамп это слабеющий долларБайден -это усиленно слабеющий доллар.Вообще в историческом разрезе доллар сильно проигрывает даже в Украине.Нет,не в гривне конечноВ хороших активах.Когда-то близко к нулевым покупал нежилое.Причем аукцион выиграл,через ФГИ,объект малой приватизации.Цена за квадрат-менее 200 дол. кв.м.Потом на пике в 2008-м если бы на продажу ставил,было бы не менее 4 тыс. кв.м.,т.е. в 20 раз, сейчас - где-то 1-1.5 тыс.Каждый у кого в кармане 100 $ в какой-то мере спонсор США и это не шутка.Возникает вопрос - как собрать на долгосрочную инвестицию, ведь на приличное авто, на жилье нужно достаточно долго собирать.Золото,крипта - ну это на любителя,риски,качели,маржа,ликвидность и все такое.Депозиты - как вариант, надо только пытаться тренды угадать и переворачиваться ,пусть и не всегда удачно, но в целом,чтобы больше направление угадывать.Я сам активно играл на депо, когда ставки доходили по евро до 13% годовых, был момент за два месяца (!) более 2 штук евро в профит пришло,,или по гривне около 20% без всяких налогов.Сейчас это больше нервотрепка,да еще и налоги конские.Остается верить в потенциал евро.В основном сливал в активы его по 1-40, но был один момент, когда скрепя сердце в конце 2016 пришлось по 1-04 отдать.Учитывая среднее значение евро между 1-04 (минимумы последних лет) и 1-60 (исторический максимум),плюс Байден, плюс количественное смягчение, плюс янки более бесшабашны чем бюргеры и в фин.дисциплине также,вариант евро 1-25, 1-35 с хвостиком - вполне вероятен,хотя гарантии конечно никто дать не может, каждый рискует своими деньгами сам.