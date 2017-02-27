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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44
ruvex написав:
Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.
Никогда такого не было, и вот опять
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
zРадио написав: ruvex написав:
Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.
Никогда такого не было, и вот опять
После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:49
vitaliian написав:
близкого и правда между ними нет ничего, за биткоином нет ровно ничего кроме доверия к нему. К гривне нет доверия (сами знаете причины) но экономический потенциал Украины огромен, сколько у биткоина атомных реакторов, км. ж/д дорог и т.д.?
* Был огромен. Все перечисленное уже амортизировано на 70-90%. Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
vitaliian написав:
Вы сильно упрощаете картину говоря что " эмиссионный центр находится в руках дураков
", на мой взгляд после развала совка странам (кроме некоторых) элита не предложила народу никаких ценностей. Обесценилось всё советское, но мало что обрело ценность. Запущен процесс деградации, в т.ч. экономической. Дураки - слишком мягкое слово, дурак может насытиться, более точное слово- подонки, эти не насытятся никогда.
Я там выше успел подкорректировать еще до вашего дельного замечания
Написал "шобла"! Вот это, и правда, подходит ближе
Востаннє редагувалось zРадио
в Чет 05 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:52
zРадио написав:
Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
и даже это немало. Есть страны в которых нет ни того ни другого и как-то живут. Нам навязывают стереотип что мы бедные, чтобы не задумывались в каком масштабе воруют. Если станут воровать чуток поменьше, запас прочности будет огромный. Надо было и армию с нуля возродили (даже враги это признают), на строительство дорог деньги нашлись, глядишь и на медицину найдутся, начнут расти звр, а проблемы перестанут решать девальвацией.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 05 лис, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Чет 05 лис, 2020 22:04
vitaliian написав: zРадио написав:
Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
и даже это немало. Есть страны в которых нет ни того ни другого и как-то живут. Нам навязывают стереотип что мы бедные, чтобы не задумывались в каком масштабе воруют.
То, что воруют - не отменяет факта того, что бедные. ВВП 140 млрд долларов пусть даже на 35 млн человек, а не 42 - это уровень завалящих африканских государств.
PS: ФРС сохранила ставку без изменений. Пауэлл заявил, что не планирует сокращать объем покупки правительственных долгов
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