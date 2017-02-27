Никогда такого не было, и вот опять
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47
После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 21:49
* Был огромен. Все перечисленное уже амортизировано на 70-90%. Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
Я там выше успел подкорректировать еще до вашего дельного замечания Написал "шобла"! Вот это, и правда, подходит ближе
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 05 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 05 лис, 2020 21:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и даже это немало. Есть страны в которых нет ни того ни другого и как-то живут. Нам навязывают стереотип что мы бедные, чтобы не задумывались в каком масштабе воруют. Если станут воровать чуток поменьше, запас прочности будет огромный. Надо было и армию с нуля возродили (даже враги это признают), на строительство дорог деньги нашлись, глядишь и на медицину найдутся, начнут расти звр, а проблемы перестанут решать девальвацией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:04
То, что воруют - не отменяет факта того, что бедные. ВВП 140 млрд долларов пусть даже на 35 млн человек, а не 42 - это уровень завалящих африканских государств.
PS: ФРС сохранила ставку без изменений. Пауэлл заявил, что не планирует сокращать объем покупки правительственных долгов
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я когда то приводил пример Монголии, где до сих пор на жигулях и москвичах ездят, где нет дорог между городами (если те посёлки можно назвать городами), вот там - историческая бедность. Наша бедность в корне другая. У них и не было ничего, у нас было всё (автозаводы, авиастроение, судостроение, космическая отрасль, сами знаете что ещё). Историки ещё оценят масштаб экономической катастрофы, который переживает Украина. Тем не менее не голодаем. Запас прочности оооочень большой.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Такая глупость.Не в обиду достаточно умному человеку.Но меня всегда удивляют прямолинейные утверждения о криптовалюте из уст людей ни в пень зубом в этом вопросе.Да, у этого актива есть особенности, и очень большие.Не будем тут углубляться.Но, зная их. так никто не будет говорить.
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
волантильность битка не позволяет лично мне считать этот проект чем-то серьёзным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 22:51
Биткоин - это международный общак, в который ложат деньги по возможности , а забирают только при необходимости, т.к. дорожает.
Никто не может заблокировать транзы. И налоговая никогда не узнает. Разве это не прекрасно ?
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:00
Да. Но выход в фиат при необходимости из крупных сумм может быть проблематичен в связи с нашими финмониторингами и прочими БЕПСами-шмепсами.
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