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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734>

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 187
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:44

  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:47

  zРадио написав:
  ruvex написав:Нонсенс. В такое невозможно поверить, это выше человеческих возможностей.


Никогда такого не было, и вот опять :mrgreen:

После Крыма, какой то Госрезерв, просто слезы.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:49

  vitaliian написав:близкого и правда между ними нет ничего, за биткоином нет ровно ничего кроме доверия к нему. К гривне нет доверия (сами знаете причины) но экономический потенциал Украины огромен, сколько у биткоина атомных реакторов, км. ж/д дорог и т.д.?


* Был огромен. Все перечисленное уже амортизировано на 70-90%. Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы

  vitaliian написав:Вы сильно упрощаете картину говоря что " эмиссионный центр находится в руках дураков", на мой взгляд после развала совка странам (кроме некоторых) элита не предложила народу никаких ценностей. Обесценилось всё советское, но мало что обрело ценность. Запущен процесс деградации, в т.ч. экономической. Дураки - слишком мягкое слово, дурак может насытиться, более точное слово- подонки, эти не насытятся никогда.


Я там выше успел подкорректировать еще до вашего дельного замечания :) Написал "шобла"! Вот это, и правда, подходит ближе :oops:
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 05 лис, 2020 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 21:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
и даже это немало. Есть страны в которых нет ни того ни другого и как-то живут. Нам навязывают стереотип что мы бедные, чтобы не задумывались в каком масштабе воруют. Если станут воровать чуток поменьше, запас прочности будет огромный. Надо было и армию с нуля возродили (даже враги это признают), на строительство дорог деньги нашлись, глядишь и на медицину найдутся, начнут расти звр, а проблемы перестанут решать девальвацией.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 22:05, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:04

  vitaliian написав:
  zРадио написав:Сегодня перспективы имеет только агроэкономика и экспорт рабочей силы
и даже это немало. Есть страны в которых нет ни того ни другого и как-то живут. Нам навязывают стереотип что мы бедные, чтобы не задумывались в каком масштабе воруют.


То, что воруют - не отменяет факта того, что бедные. ВВП 140 млрд долларов пусть даже на 35 млн человек, а не 42 - это уровень завалящих африканских государств.

PS: ФРС сохранила ставку без изменений. Пауэлл заявил, что не планирует сокращать объем покупки правительственных долгов
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:это уровень завалящих африканских государств.
Я когда то приводил пример Монголии, где до сих пор на жигулях и москвичах ездят, где нет дорог между городами (если те посёлки можно назвать городами), вот там - историческая бедность. Наша бедность в корне другая. У них и не было ничего, у нас было всё (автозаводы, авиастроение, судостроение, космическая отрасль, сами знаете что ещё). Историки ещё оценят масштаб экономической катастрофы, который переживает Украина. Тем не менее не голодаем. Запас прочности оооочень большой.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:близкого и правда между ними нет ничего, за биткоином нет ровно ничего кроме доверия к нему. К гривне нет доверия (сами знаете причины) но экономический потенциал Украины огромен, сколько у биткоина атомных реакторов, км. ж/д дорог и т.д.?


Такая глупость.Не в обиду достаточно умному человеку.Но меня всегда удивляют прямолинейные утверждения о криптовалюте из уст людей ни в пень зубом в этом вопросе.Да, у этого актива есть особенности, и очень большие.Не будем тут углубляться.Но, зная их. так никто не будет говорить.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Кучинелли написав:.Да, у этого актива есть особенности, и очень большие.Не будем тут углубляться.
волантильность битка не позволяет лично мне считать этот проект чем-то серьёзным.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 05 лис, 2020 22:51, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 22:51

  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:.Да, у этого актива есть особенности, и очень большие.Не будем тут углубляться.
в 2х словах кто и каким имуществом отвечает перед вкладчиками битка? насколько я знаю всё инкогнито, даже в суд подать не на кого будет "если что".


Биткоин - это международный общак, в который ложат деньги по возможности , а забирают только при необходимости, т.к. дорожает.
Никто не может заблокировать транзы. И налоговая никогда не узнает. Разве это не прекрасно ?
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:00

  andrein написав:
  vitaliian написав:
  Кучинелли написав:.Да, у этого актива есть особенности, и очень большие.Не будем тут углубляться.
в 2х словах кто и каким имуществом отвечает перед вкладчиками битка? насколько я знаю всё инкогнито, даже в суд подать не на кого будет "если что".


Биткоин - это международный общак, в который ложат деньги по возможности , а забирают только при необходимости, т.к. дорожает.
Никто не может заблокировать транзы. И налоговая никогда не узнает. Разве это не прекрасно ?


Да. Но выход в фиат при необходимости из крупных сумм может быть проблематичен в связи с нашими финмониторингами и прочими БЕПСами-шмепсами. :)
Alex2007
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