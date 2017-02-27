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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 187
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Разве это не прекрасно ?
приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы. https://rozetka.com.ua/84993510/p84993510/ Вкратце такая судьба у всех технологий, может быть кроме космических (не уверен). Поэтому на технологические заманухи я лично не ведусь, какие бы плюшки там не обещали. Товар должен стоить столько денег, сколько пользы он приносит владельцу.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как дела у оленей, посливали под 28.5? завтра уже 28.25
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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