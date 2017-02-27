приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как дела у оленей, посливали под 28.5? завтра уже 28.25
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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