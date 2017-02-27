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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6731673267336734

Яким буде курс долара після президентських виборів в США. Ваш прогноз

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 187
26,00-26,50
2%
3
26,50-27,00
1%
1
27,00-27,50
1%
1
27,50-28,00
4%
7
28,00-28,50
14%
26
28,50-29,00
40%
75
29,00-29,50
19%
36
29,50-30,00
6%
12
30,00-30,50
3%
5
30,50-31,00
2%
4
31,00-31,50
1%
2
31,50-32,00
0
0
Більше 32,00
8%
15
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Разве это не прекрасно ?
приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы. https://rozetka.com.ua/84993510/p84993510/ Вкратце такая судьба у всех технологий, может быть кроме космических (не уверен). Поэтому на технологические заманухи я лично не ведусь, какие бы плюшки там не обещали. Товар должен стоить столько денег, сколько пользы он приносит владельцу.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 23:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как дела у оленей, посливали под 28.5? завтра уже 28.25
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:08

  vitaliian написав:Поэтому на технологические заманухи я лично не ведусь, какие бы плюшки там не обещали. Товар должен стоить столько денег, сколько пользы он приносит владельцу.


Товар всегда стоит столько денег, сколько за его готовы дать покупатели. Судя из цены биткоина - вещь очень нужная и полезная . :)
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Судя из цены биткоина - вещь очень нужная и полезная
адронный коллайдер тоже)
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть же упоротые кто биток сейчас берет? настоящие олени купили по 5 долл за штуку, а упороты по 15к
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:44

  vitaliian написав:У них и не было ничего, у нас было всё (автозаводы, авиастроение, судостроение, космическая отрасль, сами знаете что ещё).
Автозаводи були - автомобілів не було
Авіабудування було - ковбаси не було
Суднобудування було - в круїзи їздили одиниці
Космос був - навіть на стаціонарні телефони треба було відстояти чергу в кілька років, а зпо забезпеченості пральними машинками,холодильниками -відставання від Заходу було більшим ніж тепер

Питання на засипку
І нафіга те було - якщо користі від нього не було?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:І нафіга те було - якщо користі від нього не було?
вы путаете теплое с мягким. Те несколько автозаводов что были в СССР не могли обеспечить всё население автомобилями. При независимости украинских авто уже хватало всем желающим. То же по колбасе и остальному дефициту. Самолёты летали, турбазы и санатории работали, поезда ездили, в больницах лечили и дааже лекарства были. На счёт стационарных телефонов проблема в масштабировании, надо было строить новые АТС, росло население городов, строилось жильё а АТС не строились.
  budivelnik написав:відставання від Заходу було більшим ніж тепер
в материальном плане да, сапоги купить было серьёзной тригонометрической задачей, в культурном плане - нет. Балет, опера, народные ансамбли, танцы, концерты на любых инструментах, кино были доступны и пользовались спросом. Дети были пристроены в бесплатные кружки (я ходил на фото и программирование). Возможности для развития были колоссальные, за деньгами ехали работать на север, шабашники строили домики и дачи, мелкий бизнес процветал - цветы, ремонт авто в гараже у дяди васи, репетиторство, мелкий извоз (такси), технику/шмотьё возили и продавали через комиссионки, кто то шил и вязал на заказ, приторговывали продуктами из села, дети с вёдрами за деньги мыли машины. Всё было, кроме ассортимента товаров на полках. Всё потеряли.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 лис, 2020 01:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:01

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:У них и не было ничего, у нас было всё (автозаводы, авиастроение, судостроение, космическая отрасль, сами знаете что ещё).
Авіабудування було - ковбаси не було

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