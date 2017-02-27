приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
приведу отвлеченный пример. Когда то моб.телефон мог себе позволить состоятельный респектабельный человек. Но технология обесценилась и часы с лотком под сим-карту сегодня стоят меньше 200 грн. дешевле чем кило сыра или съедобной колбасы.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Чет 05 лис, 2020 23:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Как дела у оленей, посливали под 28.5? завтра уже 28.25
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:08
Товар всегда стоит столько денег, сколько за его готовы дать покупатели. Судя из цены биткоина - вещь очень нужная и полезная .
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:16
Re: Валютный рынок в контексте ДС
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть же упоротые кто биток сейчас берет? настоящие олени купили по 5 долл за штуку, а упороты по 15к
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:44
Автозаводи були - автомобілів не було
Авіабудування було - ковбаси не було
Суднобудування було - в круїзи їздили одиниці
Космос був - навіть на стаціонарні телефони треба було відстояти чергу в кілька років, а зпо забезпеченості пральними машинками,холодильниками -відставання від Заходу було більшим ніж тепер
Питання на засипку
І нафіга те було - якщо користі від нього не було?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 06 лис, 2020 00:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
вы путаете теплое с мягким. Те несколько автозаводов что были в СССР не могли обеспечить всё население автомобилями. При независимости украинских авто уже хватало всем желающим. То же по колбасе и остальному дефициту. Самолёты летали, турбазы и санатории работали, поезда ездили, в больницах лечили и дааже лекарства были. На счёт стационарных телефонов проблема в масштабировании, надо было строить новые АТС, росло население городов, строилось жильё а АТС не строились.
в материальном плане да, сапоги купить было серьёзной тригонометрической задачей, в культурном плане - нет. Балет, опера, народные ансамбли, танцы, концерты на любых инструментах, кино были доступны и пользовались спросом. Дети были пристроены в бесплатные кружки (я ходил на фото и программирование). Возможности для развития были колоссальные, за деньгами ехали работать на север, шабашники строили домики и дачи, мелкий бизнес процветал - цветы, ремонт авто в гараже у дяди васи, репетиторство, мелкий извоз (такси), технику/шмотьё возили и продавали через комиссионки, кто то шил и вязал на заказ, приторговывали продуктами из села, дети с вёдрами за деньги мыли машины. Всё было, кроме ассортимента товаров на полках. Всё потеряли.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 06 лис, 2020 01:04, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: П'ят 06 лис, 2020 01:01
Кто о чём, а вшивый о бане.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
***. Вроде время офтопа... потому скажу Простите, за откровенность. Но кол-во долго...в на последних двух листах (с телефона) статистически зашкаливает (ой, простите, не корректно выразился) - то есть превышает 50% от комментирующих...
Позвольте напомнить, все что касается «зрады» и ваших «влажных фантазий» о том, кто/что/когда/и как должен был сделать (наверное в правительстве (даже не знаю), пожалуйста, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, высказывайте в ветке о политике (или о светлом будущем, если такая есть)...
но не нужно, ПАОЖАЛУЙСТА, излагать ваши мысли здесь.... даже если официально «офтоп»...
Задрали, если честно...
Давайте по теме «ВЕТКИ»!
З.Ы.: Потому что такого ТУПИЗМА в мозгах (для непросвещённых - В ГОЛОВАХ людей, я давно редко встречаю... Хотя это, наверное, потому, что я таких людей к себе нетардпускаю... давно уже.) Но я понимаю, к сожалению, что это же «форум»... Но это конечно моя проблема (что я это понимаю..), но раньше ведь такого не было!!! ( на форуме, на этой ветке в частности)...
Так откуда Вы б...ть повылазили ?!?!?!
Вам, ......, мало было .....:
Ладно, без комментариев.
Просто еще раз прошу всех участников данной темы - говорить по теме...
Иначе (впрочем как всегда) вы получите один результат - все адекватные уйдут.. Вы конечно «победите всех»... Но, в сухом остатке, вам придётся мерятся тупизной между собой...
А нормальные люди откроют новую ветку... Гле будут новые ДС (земля пухом и вечная память)....
З.Ы.Ы.: Для особо одаренных повторяю - Есть ОГРОМНОЕ количество веток на этом форуме, где вы можете «излагать» свои «глубокие» выводы... по всем вопросам... я бы даже сказал - по любым вопросам! Вообще право...
Но, буду признателен, если здесь Вы, найдёте а себе силы, говорить о валюте...
На правах «офтопа».
Задрали уже просто (тоже, на тех же правах)
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