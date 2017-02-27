Додано: П'ят 06 лис, 2020 02:18

***. Вроде время офтопа... потому скажу Простите, за откровенность. Но кол-во долго...в на последних двух листах (с телефона) статистически зашкаливает (ой, простите, не корректно выразился) - то есть превышает 50% от комментирующих...



Позвольте напомнить, все что касается «зрады» и ваших «влажных фантазий» о том, кто/что/когда/и как должен был сделать (наверное в правительстве (даже не знаю), пожалуйста, УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, высказывайте в ветке о политике (или о светлом будущем, если такая есть)...

но не нужно, ПАОЖАЛУЙСТА, излагать ваши мысли здесь.... даже если официально «офтоп»...

Задрали, если честно...

Давайте по теме «ВЕТКИ»!



З.Ы.: Потому что такого ТУПИЗМА в мозгах (для непросвещённых - В ГОЛОВАХ людей, я давно редко встречаю... Хотя это, наверное, потому, что я таких людей к себе нетардпускаю... давно уже.) Но я понимаю, к сожалению, что это же «форум»... Но это конечно моя проблема (что я это понимаю..), но раньше ведь такого не было!!! ( на форуме, на этой ветке в частности)...

Так откуда Вы б...ть повылазили ?!?!?!

Вам, ......, мало было .....:

Ладно, без комментариев.

Просто еще раз прошу всех участников данной темы - говорить по теме...

Иначе (впрочем как всегда) вы получите один результат - все адекватные уйдут.. Вы конечно «победите всех»... Но, в сухом остатке, вам придётся мерятся тупизной между собой...

А нормальные люди откроют новую ветку... Гле будут новые ДС (земля пухом и вечная память)....

З.Ы.Ы.: Для особо одаренных повторяю - Есть ОГРОМНОЕ количество веток на этом форуме, где вы можете «излагать» свои «глубокие» выводы... по всем вопросам... я бы даже сказал - по любым вопросам! Вообще право...

Но, буду признателен, если здесь Вы, найдёте а себе силы, говорить о валюте...

На правах «офтопа».

Задрали уже просто (тоже, на тех же правах)